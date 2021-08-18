С заботой о животных

Уланский район является благополучным по особо опасным болезням сельскохозяйственных животных.

С начала года в районе возникли небольшие проблемы в Азовском сельском округе, где зарегистрировали два пункта с заражённым бруцеллезом КРС. Но на сегодняшний день двукратные тесты в этих пунктах дали отрицательные результаты, проведена заключительная дезинфекция. Специалисты управления ветеринарии области должны составить акт эпизоотического обследования округа. После получения акта ограничительные мероприятия по бруцеллезу КРС села Ново—Азовое и крестьянского хозяйства «Семен» будут сняты.

В акимате Уланского района сообщили, что план ветеринарно—профилактических мероприятий за первое полугодие выполнен полностью. Против сибирской язвы вакцинировано свыше 56 тысяч голов КРС, 90 тысяч голов МРС, 30 тысяч лошадей, больше 9,5 тысячи свиней, 1,4 тысячи маралов, 50 верблюдов. Помимо этого, домашние животные были привиты против ящура, пастереллеза. Также проведено аллергическое исследование 35 тысяч голов КРС на туберкулез, положительно реагирующих не выявлено.

По сообщению и. о. директора «Ұлан—Вет» Оразхана Кашибаева, с начала года забирковано и введена в компьютерную базу данных идентификации сельскохозяйственных животных (ИСЖ) информация по 63 тысячам голов крупного рогатого скота, 84 тысячам голов мелкого рогатого скота, 4,2 тысячи свиней, 79 верблюдам. Почти 33 тысячи лошадей были таврированы, то есть на шкуру животного нанесено специальное клеймо с его порядковым номером и годом рождения.

Отметим, для обеспечения ветеринарного благополучия в районе функционирует 24 типовых скотомогильника, из которых семь нуждаются в текущем ремонте.

Дарья Антон

Уланский район