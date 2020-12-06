С заботой о здоровье детей 

Инструктор ЛФК Аягозского детского центра оказания специальных социальных услуг ЖайдарбекКуйкалаков за короткое время поставил на ноги троих детей благодаря специально разработанной программе.

Один из них – Димаш. Подросток с врождёнными патологиями находился в паллиативном отделении. После чудесного восстановления, иначе это не назовёшь, ребёнка забрала домой родная мама. Другой мальчик, Даниил Беккер, начал ходить и даже пытается танцевать.

Представители Совета общественности ВКО, посетившие центр по поручению главы региона с целью проведения мониторинга деятельности учреждения в части исполнения рекомендаций республиканской комиссии, вручили грамоту и именную статуэтку инструктору. К слову,Жайдарбек работает в центре уже 12 лет и считает, что не сделал ничего особенного. Однако для этих детей и их родителей – это настоящее чудо.

Сейчас в центре находятся 96 детей, больше 60 из них – сироты. На каждого ребенка составлена персональная медицинская карта, в которую вносятся не только все назначения врачей, но и результаты занятий с логопедами и другими специалистами. Более того, после консультации с диетологом для каждого воспитанника составлено персональное меню, с учетом его рекомендаций.

– Очень важно сосредоточиться на главном, – отметила председатель экспертной группы по делам инвалидов Общественного совета ВКО Ольга Кузовлева. – Это, в первую очередь, здоровье и благополучие наших детей. Отрадно видеть, что ребята встают на ноги. Это значит, что шансы есть у каждого. Нужно не опускать руки. И сотрудники центра – яркий пример такого отношения к своей работе.

В период пандемии специалисты работают вахтовым методом: смена проходит ПЦР-тестирование, после чего заступает на работу на две недели. Потом тестирование проходит вторая смена.

Как отметила директор центра Шолпан Макашева, ранее занимавшая должность главного педиатра области, такие меры приняты, чтобы максимально обезопасить детей. На сегодняшний день Аягозский детский центр оказания специальных социальных услуг – территория без КВИ.

Информация предоставлена Управлением

координации занятости и социальных программ ВКО