С заботой о природе

В Усть-Каменогорске прошёл мастер-класс «Шьём экосумки».

Многие из нас, каждый раз посещая магазин, покупают новые пакеты, ведь это кажется удобным. Потом они копятся и со временем отправляются на свалку, нанося огромный вред окружающей природе.

Если каждый из нас задумается, к какому экологическому бедствию может привести скопление полиэтиленовых пакетов, то лишний раз и не захочет покупать их. Другое дело – экосумка.

Чем привлекательны экосумки, или, как их ещё называют, шопперы? В первую очередь, это разумная альтернатива полиэтиленовым пакетам, с экологической точки зрения. Шоппер – вместительная и прочная сумка, которая подходит для ежедневного использования. В переводе её название означает «сумка для покупок». По форме она напоминает пакет с удобными и большими ручками.

В числе главных преимуществ таких сумок – практичность. Они способны выдерживать большой вес, компактные и не занимают много места. Экономичные, многофункциональные и… модные – всё это также о шопперах.

Однозначно, такая вещь привлечёт внимание окружающих и, возможно, кто-нибудь решит обзавестись этой удобной и экологичной помощницей.

К слову, у некоторых жительниц областного центра уже появилась симпатичная экосумка. Причём сшили они её своими руками на мастер-классе «Шьём экосумки», организатором которого выступила Восточно-Казахстанская областная библиотека имени А. С. Пушкина.

Мероприятие прошло на базе курса кройки и шитья, тренером которого является Жаннур Бакыт.

– Наш сегодняшний мастер-класс организован в поддержку экологии, – рассказала Жаннур. – На нём мы показали, как сделать экосумку наиболее простым способом. Для этого нам понадобились ткань – лён или хлопок и нитки, подходящие по цвету…

…А ещё желание участников заниматься творчеством, которого, кстати, было хоть отбавляй.

– Иногда очень хочется что-то сделать своими руками, – поделилась одна из участниц мастер-класса Татьяна Колесникова. – Поэтому очень обрадовалась, когда объявили этот мастер-класс. Я получила огромное удовольствие от того, что своими руками сшила экосумку. Между прочим, очень нужная вещь в хозяйстве.

Отметим, организаторы планируют и в дальнейшем проводить подобные мероприятия, участие в которых может принять любой желающий. Вся информация размещается на официальном сайте Восточно-Казахстанской областной библиотеки имени А. С. Пушкина.

Добавим, что при посещении библиотеки необходимо соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования.

Александра Исаева

Фото предоставлено ВК областной библиотекой им. А. С. Пушкина