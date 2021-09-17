С заботой о детях

В Зайсанском районе обсуждается возможность открытия специализированного центра для детей с особыми потребностями.

Депутат областного маслихата Аэлита Ахметсәлімқызы, представители отдела образования, отдела занятости и социальных программ, а также коррекционного центра Зайсанского района провели встречу с мамами детей с особыми потребностями.

Руководитель отдела занятости и социальных программ Жанар Болатқызы проинформировала, что по району зарегистрировано 132 ребёнка этой категории в возрасте до 16 лет. Сотрудники отдела посещают их два раза в неделю и проводят с ними двухчасовые занятия. По её словам, когда учебные программы стремительно меняются, этого совсем не достаточно.

Родители отметили, что в районе нет специального детского сада для детей до пяти лет. Заведующая районным коррекционным центром Толқын Уалынова сообщила, что школа-интернат им. Дауленова, рассчитанная на 300 мест, занимает лишь одно крыло первого этажа с охватом 150 мест.

– Пустующее левое крыло школы можно использовать для этих целей, – предложила она.

Мамы подчеркнули, что среди них есть специалисты с медицинским образованием. Они могут делать детям массаж и оказывать другие медицинские услуги. Выслушав все мнения, Аэлита Ахметсәлімқызы пообещала, что посоветуется с предпринимателями района, как можно это решить.

– Вопрос об открытии центра для детей с особыми потребностями в районном центре будет рассмотрен на областном уровне и взят на контроль, – заверила депутат. – Нам надо позаботиться, чтобы эти дети получали качественное современное образование и чувствовали себя счастливыми. В областное управление образования по этому поводу будет сделан депутатский запрос.

Ерик Абитов

Зайсанский район