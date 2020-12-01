С заботой о ближнем  

В преддверии празднования Дня Первого Президента РК в Усть-Каменогорске презентовали результаты реализации государственных программ. Открытие важных социальных объектов в областном центре порадовало особенных детей, людей «золотого» возраста и лиц с особыми потребностями.

На днях состоялась презентация обновлённого здания отдела занятости и социальных программ Усть-Каменогорска в формате введения нового направления работы института поддержки семьи «Жанұя».

Напомним, речь идёт о здании бывшего кардиологического центра БСМП, которое стало крупным современным и комфортным отделом занятости и социальных программ города. На площади более 2000 квадратных метров для получателей социальных услуг созданы прекрасные условия.

Так, по словам руководителя городского отдела занятости и социальных программ Альмиры Мусиновой, в просторном и светлом зале на первом этаже оборудован гардероб и зона ресепшен, где посетителям оказывают первичную консультацию.

– Новый офис отдела оборудовали с учётом пребывания в нём людей с особыми потребностями, – подчеркнул аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар. – Для них создали доступную среду как на территории отдела, так и внутри него. В здании поставили пандусы по специальным нормативам. Особое внимание при организации помещения уделили созданию максимально комфортных условий для молодых мам с детьми. Есть специальная зона, где самые маленькие посетители смогут рисовать, играть и смотреть мультфильмы. В зоне для оформления АСП открыли комнату матери и ребёнка. На первом этаже есть комната со специальным пеленальным столиком.

Бесспорно, новый офис отдела занятости и социальных программ выдержан в духе современных технологических требований. На первом этаже действует зона самообслуживания с интернетом и необходимой техникой, неподалёку оборудована зона в формате open space (открытый офис).

Также следует отметить и другие важные шаги в направлении благоустройства и создания уюта для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Например, открытие кабинета поддержки инклюзии и бассейна для особенных детей в общеобразовательной школе № 15. Это стало возможным благодаря поддержке городского отдела образования и Корпоративного фонда «Болашақ».

– Мы более десяти лет помогаем реализовать право на получение качественного образования детей с особыми потребностями и доступа к улучшенному контенту на казахском языке для казахскоязычной аудитории, – отметила председатель Попечительского совета фонда «Болашақ» Динара Чайжунусова. – Мы открыли уже 43 кабинета поддержки инклюзии во всех городах Казахстана, В кабинете инклюзии при средней школе № 15 поддержку получают 11 детей в возрасте от семи до 14 лет. Занятия посещают семь детей с диагнозом аутизм и четверо – с синдромом Дауна.

По мнению родителей ребят, посещение этих кабинетов не только дарит массу положительных эмоций и общение со сверстниками, но и вдохновляет детей. Отметим, что кабинеты инклюзии открыты на базе трёх средних школ областного центра: № 15, № 26 и № 39. Всего их посещают 39 детей. До конца года в Усть-Каменогорске откроют ещё один кабинет для поддержки детей с особыми потребностями.

Слова благодарности звучат и от постояльцев городского территориального медико-социального центра «Ульба», для которых любое взаимодействие с внешним миром – настоящий праздник. Так, осенью здесь был организован небольшой благотворительный концерт, посвящённый Дню пожилых людей. Естественно, мероприятие проводилось со строгим соблюдением противоэпидемиологических мер. Оно состоялось в рамках традиционного месячника милосердия, который проводится в это время года для социально уязвимых слоёв населения.

В учреждении проходят медицинскую реабилитацию десятки ветеранов, а также люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Здесь организуют медицинские и водные процедуры, предоставляют трёхразовое питание. Также для качественного восстановления душевных и физических сил проходящие реабилитацию занимаются с психологом и участвуют в культурных мероприятиях, получают моральную поддержку, которую оказывают друзья и партнёры.

Так, накануне Дня Первого Президента Казахстана состоялась презентация оздоровительных кабинетов для детей-инвалидов – соляной и сенсорной комнат, положительное влияние которых на самочувствие человека трудно переоценить.

Елена Пашке