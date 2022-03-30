С ювелирной точностью

Онкохирурги в Усть-Каменогорске провели самую сложную операцию в своей практике на желудке. Удалили пациенту опухоль, которую сами доктора иначе как гигантской не называют. 40 сантиметров в диаметре и весом свыше трёх килограммов!

Опухоли желудка в статистике злокачественных новообразований находятся на пятом месте по распространённости. А по смертности – на третьем, так как зачастую поздно диагностируются.

Жителю Зайсанского района врачи ВКО Многопрофильного онкоцентра спасли жизнь, удалив новообразование, которое, как оказалось, почти никак себя не проявляло.

– Пациент обратился в районную больницу, когда уже начались ярко выраженные болевые синдромы и кровотечение. Предварительно у него была диагностирована опухоль желудка. Онкологи областного медцентра подтвердили диагноз коллег. Экстренно была проведена операция, которая длилась несколько часов, – прокомментировали в пресс-службе Управления здравоохранения ВКО.

Как рассказал заведующий отделением онкохирургии ВКО МЦОиХ Адильбек Баймусанов, с задачей команда медиков справилась успешно, полностью удалив новообразование.

– Гигантская опухоль успела пустить метастазы в соседние органы, поэтому нам пришлось сделать их резекцию, – пояснил он. – Поскольку операция оказалась серьёзной и затронула многие органы, пациенту предстоит длительное восстановление, после чего ему потребуется противоопухолевое комплексное лечение.

Онкологи отмечают, что признаки рака желудка могут отсутствовать или быть слабо выраженными при наличии злокачественной опухоли. Около 80 процентов больных не замечают недуга на ранних стадиях, так как болезнь протекает практически бессимптомно. «Период тишины» может продлиться от нескольких месяцев до нескольких лет.

– В целях профилактики этого заболевания, – добавил Адильбек Баймусанов, – необходимо помнить, что длительно существующие язвы, а также атрофия слизистой оболочки становятся благоприятной средой для размножения раковых клеток. Люди, страдающие язвой и привыкшие к дискомфорту в желудке, болезненным ощущениям, не всегда могут заметить переход заболевания в онкологическое. Необходимо помнить о солидарной ответственности за собственное здоровье: если на амбулаторном уровне выявлена язва, нужно регулярно наблюдаться у врача-гастроэнтеролога.

Бахыт Сарсембаева