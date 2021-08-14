С учётом всех нюансов

В ближайшие годы в Восточно-Казахстанской области возведут несколько школ. При строительстве планируют использовать готовые типовые проекты, которые уже зарекомендовали себя с положительной стороны.

Как известно, ключ к развитому государству – качественное образование. В Казахстане, в частности в Восточно-Казахстанской области, заботятся о будущем и уделяют особое внимание вопросам воспитания и обучения детей. Один из аспектов – возведение новых школ, которые будут оснащены по современным стандартам для организации полноценного образовательного процесса. Как раз этой тематике было посвящено совещание под председательством акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова.

Глава региона отметил, что к вопросу строительства общеобразовательных учреждений необходимо подходить комплексно. В первую очередь нужно проанализировать демографическую ситуацию, чтобы чётко понимать, целесообразно ли строить школу в определённом населённом пункте или будет достаточно ремонта.

Также аким области акцентировал внимание на том, что при возведении школ важно использовать готовые типовые проекты, зарекомендовавшие себя. В качестве примера Даниал Ахметов привёл школу в селе Таврическом Уланского района.

– Это удачный проект, его нужно тиражировать, – сказал глава региона. – Разработка всей документации – очень затратная процедура, поэтому типовые проекты здесь позволят сэкономить средства из бюджета.

Так, планируется построить школу на 100 мест в селе Урунхайка Курчумского района. По типовому проекту можно возвести общеобразовательные учреждения и в других населённых пунктах, где в них есть потребность.

В планах на следующий год – строительство школ в Семее, в районах Карагайлы и Мясокомбинат.

– В 2023 году появится школа за областным драматическим театром в Усть-Каменогорске, – сообщил глава региона, – поскольку это динамично развивающийся район. Новые учебные заведения также получат посёлки Жыланды, Белоусовка и село Капай. Из 32 школ, которые готово построить Министерство образования и науки Республики Казахстан, нам необходимо 25.

Есть и обратная сторона медали – целесообразность строительства общеобразовательных заведений в том или ином населённом пункте. Даниал Ахметов отметил, что необходимо составить перспективный план на 2021–2025 годы и в нём расписать, какой населённый пункт или микрорайон действительно нуждается в новой школе, а где можно провести капитальный ремонт. План позволит увидеть реальную картину и грамотно распределить финансовые средства.

Добавим, что аналогичная работа проводится и в сфере дошкольного образования. Об этом мы уже писали в одном из номеров газеты «Рудный Алтай». В Восточно-Казахстанской области сто процентов детей от трёх до шести лет обеспечены местами в детских садах. Однако в ясли для самых маленьких очерёдность ещё сохраняется. Так, для её ликвидации в Усть-Каменогорске и Семее со следующего года планируется строительство новых объектов в рамках государственно-частного партнёрства.

Татьяна Кравченко

Фото из открытых источников