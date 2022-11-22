С точностью до клетки

В Восточно-Казахстанском областном многопрофильном центре онкологии и хирургии планируют установить ПЭТ-КТ.

Современное оборудование позволит не только диагностировать злокачественные образования на ранних стадиях, но и помогать пациентам с заболеваниями на поздних стадиях.

Об этом на своей официальной странице в социальных сетях сообщил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

В предыдущих номерах «Рудного Алтая» мы неоднократно рассказывали читателям об уникальных операциях, проводимых высококвалифицированными специалистами центра, которые стали возможными благодаря установке здесь современного медицинского оборудования, соответствующего международным стандартам. На этом в медучреждении останавливаться не собираются. В планах – приобрести и установить ПЭТ-КТ.

Глава региона обсудил с врачами и специалистами Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области проект установки ПЭТ-КТ в ВК областном многопрофильном центре онкологии и хирургии.

– ПЭТ-КТ сочетает в себе возможности позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии и позволяет с высокой долей точности диагностировать онкологические и другие заболевания. Кроме того, он замкнёт весь цикл оборудования, и пациенты смогут получать полный спектр услуг не выезжая за пределы региона, – отметил Даниал Ахметов.

Специалисты уже изучили возможность установки нового оборудования в медицинском учреждении. Для того, чтобы всё соответствовало стандартам, необходима пристройка. На сегодняшний день завершаются работы по разработке проектно-сметной документации и технико-экономическому обоснованию. После этих процедур проект отправится на экспертизу.

Не остаётся в тени и кадровый вопрос. Параллельно ведётся обучение специалистов работе на современном оборудовании. Отметим, что работают 16 оперирующих хирургов-онкологов, четверо из них проводят высокотехнологичные операции.

Глава региона подчеркнул, что новое оборудование значительно расширит имеющиеся возможности. Оно позволит как проводить диагностику на ранних стадиях различных видов рака, так и помогать тем, у кого третья или четвёртая стадия заболевания.

– Этот проект очень важен не только для нашей области, но и для всего Казахстана, – резюмировал глава региона.

Татьяна Кравченко