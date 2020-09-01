С точностью до «цифры»

Благодаря использованию цифровых технологий фермеры региона планируют повысить урожайность.

Фермеры успешно применяют в своей работе современные агротехнологии. При этом, основными направлениями реализуемых мероприятий программы цифровизации сельского хозяйства являются повышение урожайности и производительности труда, сохранение продовольственной безопасности страны. Одна из используемых передовых технологий – так называемое точное земледелие.

Ожидается, что внедрение элементов точного земледелия позволит фермерам существенно повысить эффективность производства. К таким элементам относятся электронные карты полей, точные метеоданные, сенсоры и датчики, космомониторинг и другие решения.

– Внедрение таких технологий позволит перейти на новый уровень управления рисками в сельском хозяйстве, системы телеметрии и удаленного доступа позволят в короткие сроки получать и анализировать различные данные с огромных площадей и свое-временно принимать решения для корректировки технологических процессов и операций, – поясняет и.о. руководителя управления сельского хозяйства Диляра Жылкайдарова. – В соответствии с планом мероприятий по реализации Послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева, к 2022 году в области запланировано внедрение элементов точного земледелия в 150 продвинутых хозяйствах области.

Как пояснили в управлении, элементы точного земледелия будут внедряться хозяйствами поэтапно. На первом этапе, в 2018-2019 годах, произведена оцифровка пахотных угодий. Второй этап, в 2020-2021 годы предусматривает почвенный анализ, электронные агрохимические картограммы. Третий этап, в 2021-2022 годы – приобретение метеостанций, составление электронных карт сорняков и четвертый этап в 2022 году – внедрение программного обеспечения по управлению процессами.

В растениеводстве реализуются два цифровых проекта. Первый из них «Внедрение IT-технологий для эффективного и рационального использования сельскохозяйственных земель в условиях ВКО» (ВКТУ им. Д. Серикбаева). Проект реализуется в производственных условиях хозяйств области. В частности, в ТОО «Опытное хозяйство масличных культур», село Солнечное Глубоковского района, и в Восточно-Казахстанском сельскохозяйственном колледже в селе Саратовка Уланского района.

Второй проект – «Внедрение технологии точного земледелия для повышения урожайности кормовых угодий в сухостепной зоне Восточного Казахстана» от Университета имени Шакарима города Семей.

Проект реализуется в производственных условиях крестьянских хозяйств «Лана», «Ертай» и «Балке» Бескарагайского района.

Одной из важных составляющих в точном земледелии является научно-обоснованное внесение удобрений, которое должно осуществляться с учетом обеспеченности почв подвижными элементами питания. Для этого, в соответствии с научно-обоснованными нормами, необходимо проведение агрохимического обследования почв, которое включает в себя полевые работы по отбору проб и проведение анализа на определение содержания в почве гумуса, азота, подвижного фосфора, обменного калия, реакции почвенного раствора и серы.

В результате создаются электронные карты полей, необходимые для загрузки в системы GPS при внесении удобрений, использовании в посеве и химической обработке.

В области действуют две аттестованные лаборатории по исследованию почв – на базе ТОО «ВКСХОС» и ВКТУ им. Д.Серикбаева.

Одним из ярких примеров успешного применения в работе ультрасовременных методов является хозяйство ТОО «Защита Уба», где полностью внедрены цифровые технологии по управлению парком техники в растениеводстве. Они включают в себя спутниковые навигации, учёт горючего, управление расходом и внесением материалов, мониторинг уборочных работ и урожайности, обеспечение точности позиционирования техники, то есть фактически создана цифровая ферма в растениеводстве.

Ерик Абитов