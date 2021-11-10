С ракеткой – к победе

В Усть-Каменогорске подвели итоги международного теннисного турнира Kazzinc Open.

Столь масштабное соревнование в теннисном центре Smash прошло впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции. Безусловно, для спортсменов, которые были вынуждены на время санитарных ограничений прервать свои выступления, это стало важным событием.

В международном турнире серии ATF среди детей 11 – 14 лет участие приняли 60 теннисистов из Казахстана, Израиля, Узбекистана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана и Российской Федерации.

– Все мы давно мечтаем поскорее вернуться к прежней жизни, как это было до пандемии, – отметил исполнительный директор по административным вопросам «Казцинка» Андрей Лазарев. – Ещё больше этого ждут спортсмены, которые были вынуждены почти на два года прервать свои выступления, упуская возможность заявить о себе на международной арене. Поэтому для нас особая честь принимать юных теннисистов из разных стран, дав возможность ребятам вновь встретиться на корте, показать свои силы.

Стоит отметить, что для игроков были созданы все необходимые условия. Все траты, связанные с организацией проживания и питания спортсменов, взяла на себя крупнейшая металлургическая компания «Казцинк». Помимо этого, финалистов турнира ожидали ценные призы. Поэтому, всё, что оставалось юным теннисистам, – это показать высокий уровень игры.

По итогам прошедших матчей, в одиночном разряде среди девушек победу одержала Малика Амиргалиева из Усть-Каменогорска, став первой воспитанницей Smash, выигравшей международный турнир на домашних кортах. Среди юношей первое место взял Таир Сарманов из Нур-Султана.

В парном разряде лучшими стали дуэты Малики Амиргалиевой и Сатимы Тореген, среди юношей – Ерасыла Бахтияра и Темирлана Карима.

– Теннисом занимаюсь шесть с половиной лет, – поделился спортсмен из Нур-Султана Ерасыл Бахтияр. – Мне очень нравится этот вид спорта, считаю его своей работой. Два года назад принимал участие в таком же турнире и вышел в четвертьфинал, в этом году сыграл ещё лучше.

Участие в международном теннисном турнире для спортсменов – это прекрасная возможность заявить о себе, а также гарантированное повышение в рейтинге азиатской серии.

Татьяна Кравченко

Фото предоставлено Управлением по связям с общественностью ТОО «Казцинк»