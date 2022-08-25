С прицелом на будущее

Юные спортсмены из Восточного Казахстана в составе сборной республики стали призёрами чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту.

В Бресте (Республика Беларусь) прошёл чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту среди юношей и юниоров, а также девушек и юниорок. Соревнования были приурочены к 85-летию этого вида спорта.

По информации пресс-службы ДЧС ВКО, в чемпионате за победу боролись сборные из Казахстана, России, Индии, Словакии и Беларуси. В Бресте сборную Казахстана представляли и наши земляки – юные спортсмены из Восточно-Казахстанской области.

Соревнования включали несколько этапов – преодоление стометровой полосы препятствий, эстафету на 400 метров и боевое развёртывание, подъём по штурмовой лестнице.

По результатам непростой и упорной борьбы восточноказахстанцы Виктор Коршак, Эльдар Авилов и Дмитрий Красовский стали серебряными призёрами в пожарной эстафете 4 по 100 метров и в боевом развёртывании. А также бронзовыми призёрами в общекомандном зачёте.

Валерия Поволодская из Усть-Каменогорска показала отличные результаты, заняв третье место в пожарной эстафете и завоевав бронзу в боевом развёртывании.

– Мы долго и серьёзно готовились к чемпионату, – отмечает Валерия Поволодская. – Это очень большая ответственность – защищать честь страны на соревнованиях такого уровня. Конечно, волнение присутствовало. Но, преодолев его, мы выложились на все сто процентов.

В итоге сборная Казахстана стала бронзовым призёром чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту.

Следует отметить, большинство спортсменов, принимавших участие в соревновании, в дальнейшем планируют связать свою будущую профессиональную жизнь с работой в экстренных службах.

Насима Халелова

Фото пресс-службы ДЧС ВКО