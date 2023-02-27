С пометкой «Сделано в ВКО»

Медицинские изделия для травматологии и ортопедии будет выпускать ведущий технический вуз региона.

Производство медицинских имплантов – один из значимых проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, реализуемых на базе ВКТУ им. Д. Серикбаева.

Создать кластер по производству имплантов намерены учёные совместно с травматологами больницы № 4 города Усть-Каменогорска. На днях стороны подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения, в рамках соглашения университет и медучреждение договорились о взаимовыгодном сотрудничестве в совместной подготовке специалистов в сфере медицинского инжиниринга (участие в составлении образовательных программ, прохождение производственных практик на базе больницы), а также изготовлении изделий медицинского назначения, в частности, имплантов травматологического профиля по запросу больницы.

Отметим, в университете уже проводили исследования свойств металлов, необходимых для медицины, а также изготавливали по заказу Научного института травматологии и ортопедии города Астаны импланты в единичных экземплярах.

Главный врач горбольницы № 4 Сергей Попов сообщил, что в регионе наблюдается острая нехватка профессионалов в области медицинского инжиниринга (применение инженерных принципов и концепций в сфере медицины – прим. автора).

– Встреча в ВКТУ оказалась очень продуктивной, поскольку было определено немало точек соприкосновения для дальнейшего эффективного сотрудничества по решению производственных задач и вопросов цифровизации в медицине. Вуз ежегодно выпускает много программистов, которых в медицинских учреждениях нашего региона также не хватает. В Восточном Казахстане строятся новые клиники, в том числе наш респираторный центр. А Центр гематологии и вовсе будет высокотехнологичным, поэтому без инженерной службы в современных потребностях медицины – никак. Мы со студентами уже обсудили производственную практику, чтобы они имели представление о том, с чем им придётся работать, – сказал Сергей Попов.

Он также выразил уверенность в том, что медицинские материалы, производимые на базе ВКТУ, не будут уступать по качеству импортным аналогам.

В настоящее время медицинские импланты закупаются в Германии, Польше, Китае и России. Отличие отечественной продукции от зарубежной заключается в том, что казахстанские инженеры производят детали с учётом индивидуальных особенностей конкретного пациента, новаторских предложений специалистов столичного НИИТО. Медицинские импланты изготавливаются преимущественно из сплава титана, ниобия и тантала, который наиболее биосовместим с человеческим организмом.

Самые востребованные «детали» в травматологии – межпозвонковые кейджи, титановые стабилизирующие системы для позвоночника, дентальные имплантаты (зубные протезы), эндопротезы локтевых, тазобедренных суставов, реконструктивные пластины для разных костей, винты и так далее.

– Для производства медицинских имплантов из износостойких титановых сплавов учёные университета применяют новейшие технологии, что является гарантией долговечности материалов, необходимых в травматологии – они должны прослужить несколько десятков лет, – добавил Сергей Попов.

Бахыт Сарсембаева