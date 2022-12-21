С песней на службе

В Доме культуры Зайсанского района состоялся концерт для военнослужащих подразделения границы и членов их семей.

Мероприятие прошло с целью укрепления имиджа Пограничной службы и военно-патриотического воспитания молодёжи. Концерт организовали начальник клуба младший сержант Жазира Кыдырмоллаева и начальник пограничного отдела «Каратал» Пограничного управления по Зайсанскому району майор Жанибек Чамчиев.

В исполнении военнослужащих и артистов Дома культуры прозвучали патриотические песни, а также посвященные службе пограничников. Танцевальная группа «Көркем» представила вниманию зрителей завораживающие хореографические номера. Публику восхитили яркие и красочные выступления. Наиболее захватывающей частью концерта стало исполнение Назгуль Ардабековой песни «Егемен Қазақстан».

– В дни испытаний и трудностей патриотические песни дают силы военнослужащим, находящимся далеко от дома, вселяют в их сердца веру, надежду и любовь к своему народу, Отечеству. Своим выступлением коллектив Дома культуры Зайсанского района внёс большой вклад в повышение национального и духовного богатства военнослужащих Пограничной службы и членов их семей, – отметил Жанибек Чамчиев.

Концерт получился зрелищным. Зрители зарядились положительными эмоциями, получив удовольствие от игры музыкантов и вокала солистов.

– Хороший концерт, яркие выступления. Мы пришли сюда с ребёнком, он в восторге. Артисты молодцы! Спасибо и организаторам, – поделилась впечатлениями супруга одного из офицеров. – Военнослужащие, члены их семей и солдаты с удовольствием смотрели концерт, не жалея аплодисментов.

В завершение торжественного мероприятия майор Ж. Чамчиев поблагодарил за выступление танцевальную группу «Көркем», коллектив Дома культуры, военнослужащих, а также женсовет в составе сержанта Жадыры Амерхановой, младших сержантов Марины Закеновой и Жазиры Кыдырмоллаевой, пожелал им творческих успехов, вручив благодарственные письма.

Гульжан Естаева

Зайсанский район