С особым вниманием

По словам руководителя отдела по контролю в сфере социальной защиты населения Департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по ВКО Максата Чукубаева, в прошлом году проведено 67 проверок на предмет соблюдения законодательства РК в сфере предоставления специальных социальных услуг и в области социальной защиты инвалидов. Из них 60 – профилактические, семь – внеплановые.

– По итогам профилактического контроля выдано 116 предписаний об устранении 344 нарушений требований законодательства РК в области социальной защиты инвалидов, в том числе 89 нарушений выявлено в центрах оказания специальных социальных услуг ВКО, выдано 35 предписаний, – сообщил Максат Чукубаев. – В результате внеплановых проверок выдано четыре предписания об устранении девяти нарушений, наложено два административных штрафа на общую сумму 454500 тенге.

За первое полугодие текущего года специалисты провели 21 проверку, 20 из которых – профилактические, одна – внеплановая. По итогам профилактического контроля выдано 20 предписаний об устранении 95 нарушений, внеплановой проверки – одно предписание об устранении семи нарушений, наложен административный штраф в размере 27780 тенге в отношении должностного лица директора КГУ «Аягозский детский центр оказания специальных социальных услуг».

В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией отделом по контролю в сфере социальной защиты населения ведётся еженедельный мониторинг заболеваемости COVID-19 работников и услугополучателей центров оказания специальных социальных услуг. Как оказалось, во время действия режима ЧП избежать заражения персонала и пребывающих в учреждениях лиц удалось. Но после его отмены в отдельных центрах были зафиксированы факты заражения.

– Для недопущения дальнейшего распространения инфекции 13 учреждений этой категории закрыты на карантин, – отметил Максат Чукубаев.

Об автоматическом продлении инвалидности рассказала исполняющая обязанности заместителя руководителя Департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по ВКО по вопросам медико-социальной экспертизы Галия Сабырбаева.

– По данным на 30 июня, в Восточно-Казахстанской области зарегистрировано 56688 лиц с ограниченными возможностями, 51093 из них – взрослые, 5595 – дети, – проинформировала она. – В целях предотвращения массового скопления людей в государственных учреждениях и снижения риска заражения граждан коронавирусной инфекцией осуществлено ежемесячное автоматическое продление сроков инвалидности на три месяца для

2324 граждан.

Автоматическое продление инвалидности, степени утраты общей и профессиональной трудоспособности, а также индивидуальной программы реабилитации коснулось тех граждан, срок переосвидетельствования которых пришёлся на период действия ограничительных мер. Выплаты при этом будут осуществляться по установленной ранее группе

инвалидности.

– В случае первичного установления инвалидности, необходимо подать заявку на сайте egov.kz в разделе «Электронные обращения» с приложением сканированных копий документов, – добавила Галия Сабырбаева.

Для детей-инвалидов, которые достигли 16 и 18 лет, предусмотрено заочное переосвидетельствование. Инвалидность им устанавливается на основании имеющихся документов и с учётом степени ограничений жизнедеятельности, согласно данным предыдущего освидетельствования.

Гульжан Естаева