С огнём шутки плохи

Свыше 20 пожаров, связанных с нарушением мер безопасности при эксплуатации печного отопления, произошло в регионе с начала года.

Как показывает статистика, зимой чаще всего возгорания возникают из-за перекала печей, появления в кирпичной кладке трещин, выпадения из топки или зольника тлеющих углей, а также в результате применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей. Так, только за сутки 28 января пожарные ликвидировали пять пожаров, вынесли из горящих зданий два газовых баллона.

Три пожара произошли в Усть-Каменогорске по причине несоблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. В Семее по этой же причине на территории дачного общества «Бобровка» загорелись дом и конструкции кровли топки. В районе Алтай произошёл пожар в жилом доме. Горели деревянные конструкции кровли, потолочные перекрытия, мебель, бытовая техника и личные вещи, а также летняя кухня. Огонь также охватил автомобиль «Фольксваген». Причина пожара – неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности.

– В регионе с начала 2022 года произошло уже более 20 пожаров, связанных с нарушениями мер безопасности при эксплуатации печного отопления, – сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО.

Татьяна Кравченко