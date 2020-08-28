С новым рюкзаком

В районе Алтай проходит республиканская акция «Дорога в школу», ставшая доброй традицией.

Ежегодно перед началом нового учебного года школьникам из малообеспеченных, многодетных семей и оставшимся без попечения родителей, оказывается поддержка. С 2019 года акцию перевели в круглогодичный формат.

Помочь детям собраться в школу спонсоры и меценаты могут как традиционным способом, обратившись в учебное заведение или адресно нуждающейся семье, так и через портал www.atamekenim.kz путём онлайн-перевода денежных средств.

– На этом портале создана платформа «Дорога в школу», где нуждающиеся в помощи родители могут оставить свои заявки, – рассказала руководитель отдела образования, физической культуры и спорта района Алтай Бахытгуль Канафина. – Поступившие заявки сверяются со сведениями Национальной образовательной базы данных, после чего помощь распределяется адресно.

Отметим, что с 1 июня по 25 августа 2020 года в районе Алтай 61 меценат оказал материальную помощь 240 учащимся на сумму около двух миллионов тенге. Школьникам купили одежду, обувь, канцелярские принадлежности и продуктовые наборы.

Добавим, что каждый житель района может принять участие в республиканской акции «Дорога в школу», оказав посильную помощь детям.

Александра Исаева

Район Алтай