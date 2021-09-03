С новым рюкзаком

Восточноказахстанские спасатели помогли многодетным семьям собрать детей в школу.

Не первый год сотрудники областного департамента по чрезвычайным ситуациям участвуют в республиканской акции «Дорога в школу». В очередной раз они навестили многодетные семьи Усть-Каменогорска и помогли их детям собраться в школу, вручив новые рюкзаки с канцелярскими принадлежностями.

– Принимаем участие в мероприятии уже много лет, – отметили в пресс-службе ДЧС ВКО. – Оказать помощь в период подготовки к новому учебному году детям из малообеспеченных, многодетных семей – добрая традиция для спасателей. Приятно видеть, что с каждым годом участников акции становится всё больше.

Добавим, что в рамках республиканского благотворительного мероприятия участие в приобретении рюкзаков, формы и канцелярских товаров для нуждающихся примут подразделения ДЧС ВКО из всех районов области.

Александра Исаева

Фото пресс-службы ДЧС ВКО