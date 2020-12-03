С новосельем!  

В День Первого Президента Республики Казахстан 30 семей Жарминского района стали счастливыми обладателями долгожданных квадратных метров.

Дорогой подарок – ключи от новых квартир – получили малообеспеченные и многодетные семьи, а также очередники различных категорий.

В селе Калбатау на улице Достык введены в эксплуатацию новые двухквартирные жилые дома, построенные по программе «Нұрлы жер».

В торжественной обстановке аким Жарминского района Ахметкали Нургожин поздравил земляков с Днём Первого Президента РК, подчеркнув, что этот праздник имеет особое место в жизни нашего общества.

– Благополучие страны строится на благополучии каждого её жителя, – отметил глава района. – Надеюсь, что в новых домах ваша жизнь будет наполнена счастливыми событиями, радостными встречами, любовью и заботой близких.

После торжественной церемонии вручения ключей счастливые новосёлы и гости осмотрели новостройки. На их строительство из областного бюджета было выделено 548 млн тенге.

Слова огромной благодарности звучали в адрес всех, кто принимал участие в этом благом деле. Радостными эмоциями поделилась многодетная мама Динара Шакиртова.

– Мне до сих пор не верится, что произошло это чудо, – не скрывает своих эмоций женщина. – Наша семья очень счастлива – мы будем жить в просторном благоустроенном доме. Спасибо Елбасы и Президенту страны за заботу о нас!

Десять семей из города Шар рады, что будут встречать Новый год в новых квартирах. Здесь по программе «Нұрлы жер» возведён многоквартирный дом стоимостью 120 млн тенге.

– Уверен, что в этом прекрасном доме люди будут жить долго и счастливо. Впереди новосёлов ждут приятные хлопоты, связанные с обустройством на новом месте, – сказал аким района Ахметкали Нургожин.

Жулдыз Аубакирова – мама большого семейства, сотрудница комплекса школы-детского сада имени Абая. От лица всех новосёлов она поблагодарила руководство страны, области и района за постоянную заботу и внимание к нуждам простых людей.

Бахыт Сарсембаева

Жарминский район