С них начинается Родина

В честь Дня государственных символов Республики Казахстан усть-каменогорский Арбат украсили в цвета Государственного Флага.

В праздничный день акимат Усть-Каменогорска подготовил для жителей областного центра не только концерт, но и разные активности для детей и взрослых, а также памятные подарки победителям конкурсов.

– Мы выполнили тематическое оформление Арбата с использованием элементов государственных символов, в основном Государственного Флага Республики Казахстан. Поставили задачу – посредством праздника рассказать людям о важности государственных символов, об их истории, чтобы 4 июня всегда являлся ещё одним поводом для гордости за свою страну, – сообщил руководитель отдела внутренней политики акимата города Усть-Каменогорска Алибек Турсимбетов.

На нескольких локациях на Арбате гостей ждали специалисты городского молодёжного ресурсного центра и активная молодёжь Усть-Каменогорска. Они проводили тест на знание истории госсимволов, большую «настольную» игру на асфальте, игру «Пара на пару», вместе с горожанами собирали пазл с изображением герба, плели флаги из бисера и исполняли в караоке патриотические песни.

– Я очень рада, что побывала здесь со своей семьёй, великолепный праздник для детей и взрослых. Столько интересного узнали, пока с сыновьями проходили тест на знание истории государственных символов Казахстана. Вместе с мастером по бисероплетению сплела флаг для младшей дочери, затем фотографировались всей семьёй на фоне большого флага и получили в подарок книгу об Усть-Каменогорске, – поделилась своими впечатлениями жительница областного центра Татьяна Иванова. Она пришла на праздник с мужем и тремя детьми.

Горожане, активно участвовавшие в конкурсах, ушли с праздника с различными подарками – брендированными ко Дню госсимволов футболками, книгами и другими сувенирами. Помимо этого, для больших и маленьких гостей праздника работали пункты аквагрима, где каждому желающему на лице или на руках рисовали один из символов независимости – Флаг Казахстана.

– Поздравляю с этим замечательным, значимым для всех казахстанцев праздником, – сказал аким города Усть-Каменогорска Жаксылык Омар. – Сегодня по всей стране прошли молодёжные акции в поддержку знаменательного дня, который напоминает о важности национальных ценностей, патриотизма и дружбы. Молодёжь Казахстана – это поколение, которое растёт вместе со страной, с Независимостью. И сегодня эти талантливые и творческие люди дарят вам свои музыкальные поздравления.

Артисты и творческие коллективы областного центра представили вниманию горожан концертную программу, в которую вошли зажигательные танцы и песни из репертуара популярных казахстанских певцов Раима, Мираса Жугунусова и других.

Ведущие провели для зрителей смарт-викторину на знание фактов о государственных символах и народных традиций, а также конкурс «Селфи».

Автолюбители Усть-Каменогорска также приняли активное участие в праздновании. Украсив своих железных коней флагами, они провели автопробег по всему городу, стартовав от Монумента Независимости в микрорайоне КШТ.

Завершился праздничный вечер массовым исполнением Гимна Республики Казахстан.

Аяужан Утеулинова