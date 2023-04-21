С мячом на «ты»

В Восточном Казахстане выявили сильнейших волейболисток.

Областные соревнования по волейболу среди девушек 2009–2011 годов рождения проходили в физкультурно-оздоровительном комплексе посёлка Глубокое.

Помимо двух команд, представлявших Глубоковский район, на турнир прибыли спортсменки из детских спортивных школ Риддера, Усть-Каменогорска, Шемонаихи, посёлка Новая Бухтарма, Катон-Карагайского и Курчумского районов, а также волейбольного клуба «Алтай» (Усть-Каменогорск).

Турнир проходил по круговой системе – все команды смогли помериться силами друг с другом, показав зрелищную игру и порадовав ею зрителей.

Как отметили организаторы турнира, схватка за победу была очень жаркая, эмоциональная, не обошлось даже без девичьих слёз.

По итогам соревнований победителями по праву стали волейболистки команды из Глубоковского района. Второе место завоевали опытные спортсменки из «Алтая». Третьей на пьедестале почёта стала команда из Катон-Карагайского района.

Неплохие результаты девушки показали и в личном зачёте.

Аида Жумекенова