С минимальной наценкой

Ценообразование на социально значимые продукты в регионе взято на особый контроль.

В 2020 году АО «СПК «Ертіс» утвердило единые цены на продукцию стабилизационного фонда. Жители области получили возможность купить в любой торговой точке стабилизационного фонда картофель, капусту, морковь, лук по 82 тенге за 1 кг. Также можно приобрести пшеничную муку первого сорта по 125 тенге за кг, рожки – по 185 тенге, рис – по 255 тенге, гречку – по 338 тенге за килограмм.

С этой целью руководитель проектного офиса «Шығыс – адалдық алаңы» Маржан Бахыт провела общественный мониторинг качества и реализации социально значимой продукции по утверждённым ценам в павильонах стабилизационного фонда, расположенных в областном центре.

По данным проектного офиса, в настоящее время продукция СПК реализуется в 18 торговых точках Усть-Каменогорска (функционируют 13, на стадии проведения конкурса 5 павильонов), в Семее – 11 павильонов (функционируют 5, на стадии проведения конкурса – 6). Продажа в павильонах СПК осуществляется без применения торговой надбавки. Все торговые точки идентифицированы, обозначены знаками, плакатами, ценниками.

СПК на конкурсной основе предоставляет в аренду предпринимателям торговые павильоны. Кроме того, акиматами городов Усть-Каменогорск, Семей и районов на постоянной основе ведётся работа по заключению меморандумов с предприятиями продовольственной торговли области по реализации продукции с минимальной торговой надбавкой. Согласно меморандуму, разрешено продавать продукцию, предложенную СПК, с накруткой не более 10 процентов.

– Проектный офис «Шығыс – адалдық алаңы» будет постоянно осуществлять общественный контроль за тем, чтобы цены на социально значимые продукты не завышались, – сообщила Маржан Бахыт

Юрий Пааль

Фото Ануара Тюлюбаева