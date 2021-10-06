С медалями из Ташкента

Спортсмены профессионального легкоатлетического клуба Altay Athletics завоевали три золотые медали на чемпионате Азии.

В заключительные дни сентября в Ташкенте (Узбекистан) проходил III Открытый чемпионат Азии по лёгкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет, юношей и девушек до 18 лет.

В составе сборной Республики Казахстан выступали юные спортсмены клуба Altay Athletics. В первый же день состязаний они принесли в копилку команды сразу три золотые медали.

Среди медалистов – Анастасия Рыпакова, которая выступила в соревнованиях по прыжкам в длину и показала результат 5,90 метра. В беге на 100 метров первое место заняла Валерия Бромат с результатом 12,32 секунды. Лучший результат в беге на 400 метров показал Ефим Тарасов. Указанную дистанцию он пробежал за 49,04 секунды.

Кроме того, Анастасия и Валерия в составе сборной РК выиграли эстафету 4 по 100 м.

Ания Есмухамет