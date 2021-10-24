С любовью к малой родине

Определены победители областного этапа республиканского интеллектуального конкурса юных историков «Моя малая родина».

Конкурс, посвящённый 180-летию известного просветителя Ыбырая Алтынсарина, был проведён в онлайн-режиме Восточно-Казахстанским научно-методическим центром развития одарённости и дополнительного образования «Дарын».

– Наша ключевая задача – выявление талантливых учащихся, проявляющих интерес к истории, сохранению духовных и культурных ценностей родного края, развитие у подрастающего поколения чувства патриотизма и гражданственности, а также совершенствование знаний учащихся по краеведению и истории Казахстана, – отметила директор ВК НМЦРОиДО «Дарын» Гаухар Рахимжанова.

В состязании юных историков участвовали 96 учащихся девятых и десятых классов, прошедшие отбор на внутришкольном и районном или городском этапах.

Конкурс проводился в два этапа. Один из них включал в себя дистанционное тестирование по вопросам об истории Казахстана. Второй проходил по четырём номинациям – участники раскрывали историю своих населённых пунктов в формате видеорепортажей «История моей малой родины», защищали творческие работы (макеты) на тему «Будущее моей малой родины», презентовали видео «Символ малой родины» и писали эссе «Мой родной край».

Работы участников оценивали члены жюри, в составе которого были учёные вузов области.

По итогам конкурса 40 учащихся стали призёрами. Дипломами первой степени награждены четверо учащихся – Меруерт Асембаева и Нурай Сайлаубекова из Семея, Альтаир Каербеков из Бородулихинского района и Ділдә Нұрланқызы из Абайского района. Также 14 ребят заняли второе место. Третье место завоевали 22 учащихся.

Победители конкурса примут участие в республиканском этапе конкурса «Моя малая родина», который пройдёт с 3 по 5 ноября.

Гульжан Естаева

Фото из открытых источников