С любовью и уважением к Родине

В Бородулихинском районе провели опрос среди молодёжи «Патриотизм: зачем он нужен?».

Акцию организовали представители молодёжного объединения «Ассамблея жастары» Дома дружбы Бородулихинского района.

Они считают, в современных условиях особую важность приобретает воспитание патриотизма. Прежде всего, это касается молодых людей, так как именно они являются будущим нашей страны.

По словам руководителя объединения Виктории Мокроусовой, акция помогла оценить эффективность подходов в патриотическом воспитании современной молодёжи Бородулихинского района. В качестве метода исследования использовался опрос.

Интервью провели среди бородулихинцев в возрасте до 30 лет. Выборка составила 50 человек. Большая часть опрошенных – представители различных этносов: школьники, студенты и молодые люди, работающие в государственных организациях.

– Мы спрашивали, что для каждого из них означает слово «патриотизм», – рассказала Виктория Мокроусова. – Ответы респондентов были разными. Например, «любовь к Родине, своему народу», «любовь к национальной культуре», «знание государственного языка», «уважение к Родине, гордость за свою страну», «трудиться на благо Родины».

По результатам опроса видно, что для большинства респондентов патриотизм ассоциируется с проявлением любви и уважения к Отчизне. Главное, все участвовавшие в опросе молодые люди считают себя патриотами.

Юрий Пааль

Бородулихинский район