С лазерной точностью

В Восточно-Казахстанском областном многопрофильном центре онкологии и хирургии ввели в эксплуатацию 32-срезный КТ-симулятор.

Уникальная сверхточная лазерная система дистанционного управления, которой оснащён аппарат, не имеет аналогов на всей территории ближнего зарубежья.

Как сообщили в пресс-службе МЦОиХ, КТ-симулятор предназначается для проведения предлучевой подготовки онкологических пациентов, которые будут получать лучевое лечение на линейном ускорителе.

Предлучевая подготовка, или КТ-центрация, является первым этапом в планировании лучевого лечения для пациентов. Снятые снимки автоматически попадают в базу планирующей системы линейного ускорителя Elekta, где уже собирается информация о локализации, размере, конфигурации опухоли, а также об анатомических данных конкретного пациента.

– КТ-симулятор позволяет усовершенствовать качество изображений в несколько раз, что обеспечивает максимально точный процесс оконтуривания клинической мишени и критических органов. Соответственно, при получении лучевого лечения побочных реакций будет меньше, – поясняет руководитель отдела медицинской физики областного онкоцентра Гаухар Андыбаева.

По её словам, данные, полученные на этом этапе, являются основополагающими для всего последующего процесса лечения.

Аппарат оснащён сверхточной лазерной системой дистанционного управления, планшетом, который позволяет увеличить точность проведения укладок пациентов и подведения доз во время лечения на линейном ускорителе.

Медики отмечают, что с усилением диагностической базы онкоцентра наблюдается улучшение качества и доступность оказания медицинской помощи жителям области как в плановом, так и в экстренном порядке.

Аида Жумекенова

Фото из открытых источников