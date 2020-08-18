С комфортом и в безопасности

Во всех организациях образования региона установлены системы видеонаблюдения.

Системы видеонаблюдения 146 организаций образования Усть-Каменогорска и Семея интегрированы с Межведомственным единым ситуационным центром и Центральным оперативным управлением при Департаменте полиции ВКО. Сделано это для немедленного реагирования и обеспечения безопасности детей.

Кроме того, в регионе ведётся работа по созданию санитарно-гигиенических удобств в школах. Отметим, в прошлом учебном году тёплыми туалетами были обеспечены всего 353 школы (55 процентов), в новом – их количество достигнет 646 (100 процентов). На эти цели выделили один миллиард тенге.

Баян Аскар