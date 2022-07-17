С книгой на лужайке

Как сделать, чтобы ребёнок не выпускал книгу из рук, знают в Восточно-Казахстанской областной детско-юношеской библиотеке (ВКОДЮБ). Здесь придумали необычный формат приобщения к чтению.

Лето… Солнце… Каникулы… Ребята беззаботно проводят время: гуляют с друзьями, ходят купаться на речку, гостят у бабушки с дедушкой, смотрят мультфильмы или играют в компьютерные игры. И мало кому хочется сидеть дома с книгой в руках.

Сотрудники Восточно-Казахстанской областной детско-юношеской библиотеки придумали, как организовать детский отдых так, чтобы он был не только весёлым, но и максимально познавательным. С начала лета они устраивают читальный зал на траве.

«Что это за зал такой?» – задастся вопросом читатель. Обязательно расскажем. Возможно, что после этого и взрослый захочет прийти в библиотеку…

Представьте: уютная зелёная лужайка с мягкими пуфами в тени деревьев плюс музыкальное сопровождение – лёгкий шелест листьев и разноголосый щебет укрывшихся в листве птиц. Но и это не всё! Бонусом каждому посетителю предлагаются… книги. На любой вкус и цвет. Это и есть читальный зал на траве – время, когда можно с книгой посидеть на лужайке, открыть для себя что-то новое и подружиться с другими ребятами.

– Почему мы выбрали такой формат? – отметила руководитель инновационно-методического центра ВКОДЮБ Тамара Устинова. – Чтобы с ранних лет прививать ребёнку любовь к чтению, показывать ему прелести как отечественной, так и зарубежной литературы. А такой подход позволяет привлечь внимание. Также проводим интеллектуальные игры с ребятами. В общем, проводим время не только весело, но и с пользой.

Неподдельный интерес со стороны юных читателей, огонёк в глаза, когда они увидели читальный зал на траве, подтвердили, что сотрудники библиотеки не ошиблись… Яркие книжки-игрушки приковали внимание ребят иллюстрациями: на страницах будто оживали пиратские корабли и загадочные замки, диковинные животные и птицы…

Ну и, конечно, куда без сказок – волшебных историй со счастливым концом, которые так любят дети.

Для читателей постарше в библиотеке подготовили увлекательные энциклопедии о важных исторических событиях и фактах, необычных опытах и экспериментах, 3D-энциклопедии о животном мире, технике, научных открытиях и многом другом.

Взяв интересную книгу и удобно расположившись на мягких пуфах, ребята с удовольствием изучали таинственный мир книг, рассказывали друг другу необычные истории, о которых прочитали, и просто наслаждались прекрасным времяпрепровождением.

– Читальный зал на траве – это классная идея, – поделился Матвей Жданов. – Здесь нежарко и можно прочесть очень интересные книги. Точно лучше, чем одному сидеть дома и не знать, чем себя занять. Здесь и новыми друзьями можно обзавестись.

Матвея поддерживает ещё один юный читатель, Виктория Сковородова.

– Я с подругой пришла на эту уютную лужайку первый раз, но мне здесь очень понравилось, – сказала Виктория. – Здесь всё придумано для детей: и познавательные открытия, и весёлые забавы. Думаю, что мы ещё не раз сюда придём, да ещё и друзей позовём.

Татьяна Кравченко

Фото предоставлено ВКОДЮБ