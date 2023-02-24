С каждым годом только лучше

Медицина Восточно-Казахстанской области развивается и совершенствуется. Используются технологии, которые позволяют диагностировать многие заболевания на ранних стадиях и способствуют полноценному выздоровлению, улучшению качества и продолжительности жизни человека.

Об итогах работы за прошлый год и планах на предстоящий рассказала заместитель руководителя Управления здравоохранения ВКО по организации медицинской помощи, охране материнства и детства Шолпан Макашева.

– Какая работа была проведена в прошлом году в рамках поручений Главы государства по повышению эффективности оказания медицинской помощи населению?

– В 2022 году усилия управления здравоохранения были направлены на реализацию поручений Главы государства, а также мероприятий национального проекта «Здоровая нация». В рамках исполнения поручений Президента РК в прошлом году руководитель облздрава и его заместители провели встречи, личные приёмы, брифинги во всех городах и районах области. По проблемным вопросам, которые затрагивали граждане, приняты соответствующие решения.

За 11 месяцев прошлого года в Восточном Казахстане есть значительное снижение по показателю общей смертности населения по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. К примеру, снизились показатели смертности от болезней системы кровообращения – на 18,1 процента, рака – на семь процентов, болезни органов дыхания – на 30,1 процента. В регионе отмечается значительное сокращение материнской смертности – на 10,2 процента – один случай. В 2022 году уровень младенческой смертности снизился на 11,4 процента.

С этого года началась реализация предвыборной платформы Президента РК «Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда». В ней перед сферой здравоохранения определены приоритетные задачи по совершенствованию финансирования отрасли, развитию инфраструктуры организаций здравоохранения, в том числе в сельской местности, модернизации онкологической службы, а также службы родовспоможения и детства, развитию цифровизации здравоохранения и усилению пропаганды здорового образа жизни.

Для повышения качества медицинского обслуживания в области проводится планомерная работа по развитию инфраструктуры системы здравоохранения, укреплению материально-технической базы медицинских организаций, подготовке кадров.

В областном центре строится уникальный Центр гематологии, соответствующий мировым стандартам, который будет оснащён молекулярно-биологической, генетической лабораторией и лабораторией культивирования стволовых клеток, что позволит проводить полный спектр медицинских услуг от диагностики до реабилитации.

Также начато строительство поликлиники в Риддере со стационаром на 140 коек и поликлиники на 500 посещений в смену, которые будут оснащены современным оборудованием.

Завершены строительство врачебной амбулатории в селе Калжыр Курчумского района и капитальный ремонт зданий медучреждений в сёлах Теректыбулак Курчумского района, Сарыолен Тарбагатайского района, Кызылжулдыз, Акмарал, Орнек Катон-Карагайского района.

– Охрана материнства и детства является приоритетом для сферы здравоохранения. Какие планы, проекты реализуются в регионе в этом направлении?

– В нашей области для обеспечения доступной и качественной акушерско-гинекологической помощи создана трёхуровневая интегрированная модель развития службы оказания медицинской помощи. Так, на первом уровне помощь оказывается беременным женщинам без осложнений, на втором – беременным с хроническими заболеваниями и осложнениями этой и предыдущих беременностей, на третьем уровне – беременным с тяжёлыми хроническими заболеваниями, серьёзными угрозами для жизни и здоровья матери и ребёнка.

Долгожданным событием для жителей Катон-Карагайского и Зайсанского районов стало проведение капитального ремонта в родильных отделениях райбольниц и перевод их на второй уровень родовспоможения. К слову, обновлённые родильные отделения в городе Зайсане и селе Улкен Нарын уже принимают своих пациенток – будущих мам. Отделения укомплектованы современным медицинским оборудованием, которое предназначено для вынашивания малышей, родившихся на 32-й неделе беременности. Это открытая реанимационная система для новорождённых, ИВЛ-аппарат для кислородной поддержки малышей, кардиотокограф, УЗИ-аппарат, кресла-трансформеры и другое.

Отмечу, что в родильном отделении Центральной райбольницы в селе Улкен Нарын появились не только комфортные индивидуальные палаты, оборудованные необходимой бытовой техникой, но и высокотехнологичные медицинские приборы: в палате интенсивной терапии установлено оборудование для экстренной помощи в самых сложных случаях.

В родильном отделении Зайсанского района также проведена масштабная реконструкция, появилось новое медицинское оборудование, мебель. Здесь уже принимают рожениц.

Отметим, ранний охват беременных женщин до 12 недель сегодня составляет 90,7 процента (целевой показатель – 88 процентов), осмотр терапевтом до 12 недель – 80,7 процента (целевой показатель – 80 процентов), охват комбинированным перинатальным скринингом – 84,1 процента (целевой показатель – 75 процентов), охват беременных женщин индивидуальным и междисциплинарным дородовым наблюдением – 85,1 процента (целевой показатель – 81 процент).

В Усть-Каменогорске открылось консультативно-диагностическое отделение Центра матери и ребёнка. Оно нацелено на оказание качественной и доступной высококвалифицированной акушерско-гинекологической помощи, с этапа планирования семьи до оказания необходимых медицинских услуг в послеродовый период.

Теперь женщины области смогут получать полный цикл медицинских услуг в одном месте, начиная от планирования семьи, будут наблюдаться у высококвалифицированных специалистов во время самой беременности и отсюда пойдут на роды в ЦМиР, а после получат здесь же все услуги по реабилитации. В целом женская консультация – одно из важнейших звеньев в сети лечебно-профилактических учреждений в системе охраны материнства и детства.

Для оказания квалифицированной медпомощи беременным и новорождённым был создан Центр охраны плода на базе консультативно-диагностического отделения ЦМиР. В прошлом году совместно с профессорами и ведущими профильными специалистами научных и республиканских клиник с использованием ресурсов Национального координационного центра экстренной медицины было проведено 36 сеансов телемедицины женщинам с осложнённым течением беременности и родов. Санитарной авиацией было выполнено 23 вылета, прооперирована на месте одна женщина, 23 – в тяжёлом состоянии были транспортированы в областной центр. В результате принятых мер 31 женщина, находящаяся в критическом состоянии, была спасена.

В текущем году планируется перевод с І на ІІ уровень отделений родовспоможения районных больниц в сёлах Акжар и Курчум.

– На каком уровне сейчас находится специализированная и высокотехнологичная медицинская помощь (ВТМП) населению области?

– Расскажу на примере нескольких медучреждений. Первое из них – Восточно-Казахстанский областной специализированный медицинский центр.

В прошлом году была проведена модернизация приёмно-диагностического отделения с организацией сортировки по системе триаж.

Открыто отделение инновационной медицины, где проводятся операции с использованием ангиографа, что даёт возможность выявления патологии сосудов головного мозга и устранения этих дефектов (лечение и предотвращение инсультов).

Всего оказано 105 услуг по восьми видам на сумму 517,4 миллиона тенге.

Внимание уделяется повышению квалификации врачей. В Израиле прошла обучение мультидисциплинарная бригада в составе нейрохирурга, невролога, реаниматолога и рентгенолога.

В 2023 году планируется провести капитальный ремонт кровли операционного блока, инженерных сетей, вентиляции, электроснабжения на 761,5 миллиона тенге.

Для внедрения четырёх новых видов высокотехнологической медицинской помощи в нейрохирургии, а также повышения качества специализированных услуг будет дополнительно закуплена 61 единица медицинского оборудования на 1 357,5 миллиона тенге, три врача нейрохирурга будут направлены на обучение в Российскую Федерацию.

В Восточно-Казахстанском областном многопрофильном центре онкологии и хирургии в 2022 году завершена модернизация операционных блоков для торакальной, абдоминальной, урологической, маммологической и гинекологической хирургии.

Центр оснащён современным лечебно-диагностическим оборудованием: магнитно-резонансный томограф 3,0Т, 128-срезный компьютерный томограф, система для неинвазивной абляции с фокусированным ультразвуком, линейный ускоритель Elekta, рентген-аппарат, централизованное стерилизационное отделение.

В центре лучевой терапии установлен КТ-симулятор, предназначенный для проведения предлучевой подготовки пациентов, на сегодняшний день услуги оказаны около 600 пациентам.

В полную мощность запущен линейный ускоритель Elektaversa HD, фактическое выполнение исследований, операций за 2022 год – 6150 услуг, пролечено более 300 пациентов с различными локализациями злокачественных новообразований.

В прошлом году проведено 2965 операций, 60 процентов из них проводятся малоинвазивным доступом (лапароскопическим и торакоскопическим). Проведено 44 операции.

С внедрением централизованной системы ПАКС, по сравнению с 2021 годом, улучшилась ранняя диагностика рака лёгкого на 63,1 процента и рака молочной железы – на 70 процентов.

В этом году для проведения ранней диагностики онкологических заболеваний в многопрофильном центре онкологии и хирургии будет установлена ПЭТ-КТ и проведена модернизация здания на общую сумму 5,2 миллиарда тенге.

Планируется обучение пяти врачей в клиниках Израиля, России, Германии, в том числе трёх врачей по радионуклидной диагностике.

В Центре матери и ребёнка для оказания качественной и доступной высококвалифицированной акушерско-гинекологической помощи с этапа планирования семьи до оказания медицинских услуг в послеродовый период открыто консультативно-диагностическое отделение при ЦМиР.

Введена в эксплуатацию автоматизированная система неинвазивного тестирования Vanadis. Она применяется для выявления анеуплоидий плода у пациенток с 10 до 20 недели беременности.

– Какая работа будет проводиться в регионе для доступности и повышения качества медицинского обслуживания в этом году?

– Планируется построить поликлиники в посёлке Касыма Кайсенова Уланского района, Зайсане, врачебную амбулаторию в селе Ахмирово, а также открыть в сельской местности 36 новых медицинских объектов в рамках пилотного национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» – семь врачебных амбулаторий, два фельдшерско-акушерских пункта и 27 медицинских пунктов.

Запланирован закуп 808 единиц медицинского оборудования. В их числе – стационарные и передвижные флюорографы, УЗИ экспертного класса, цифровые маммографы, видеоэндоскопические комплексы, видеофиброскопы, передвижные рентген-аппараты, компьютерные томографы и другие.

Ежегодно повышается доступность не менее 45 тысяч дорогостоящих медицинских услуг для каждого гражданина за счёт внедрения ОСМС и увеличения квот, а также трудоустройство не менее 50 медицинских работников в организации здравоохранения.

В 2023 году планируется обучение 23 специалистов в клиниках Израиля, Латвии и России.

Эти меры позволят увеличить продолжительность жизни населения с 72,4 до 73,3 года, снизить показатель смертности от болезней системы кровообращения и от злокачественных новообразований.

Объём высокотехнологичной медицинской помощи возрастёт в 6,5 раза, специализированной – в два раза.

Александра Исаева