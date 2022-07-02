С картой дешевле

В Усть-Каменогорске со второго июля введут дифференцированный тариф за проезд в общественном транспорте.

Напомним, автоматизированная система оплаты проезда в общественном транспорте областного центра была запущена с февраля прошлого года. Её внедрение позволило обеспечить прозрачность доходов деятельности пассажирских перевозок города. Так, показатель пассажиропотока в сравнении 2019 года (период до пандемии) и 2021 года (за ноябрь) увеличился на 28 процентов.

Также внедрение системы позволило субсидировать затраты компаниям перевозчиков. Это в свою очередь дало возможность начать обновление подвижного состава. На сегодняшний день обновлено 38 единиц подвижного состава, из них в этом году – 21 единица. В планах до конца 2022 года обновить 55 единиц подвижного состава. В том числе пять трамваев.

Однако есть одно но. Отмечается низкая заинтересованность со стороны пассажиров в использовании транспортных карт. Так, доля оплаты проезда посредством карт в среднем составляет 11 процентов. При таких обстоятельствах о достижении максимального показателя прозрачности деятельности пассажирских перевозок и говорить не стоит. В этой связи принято решение со второго июля ввести в областном центре дифференцированный тариф за проезд в общественном транспорте.

По словам директора Центра управления пассажирскими перевозками города Усть-Каменогорска Нурсултана Карибекова, оплата проезда по безналичному расчёту с помощью транспортных карт, а также по QR-коду через мобильное приложение Kaspi.kz и «Мой Beeline» останется 90 тенге в автобусах и микроавтобусах, в трамваях – 80 тенге.

– При оплате наличными средствами стоимость проезда по общему тарифу составит 130 тенге, для детей от семи до 15 лет – 65 тенге, – сообщил Нурсултан Карибеков.

Вместе с тем условия проезда для всех льготных категорий граждан при оплате транспортной картой останутся без изменений.

При отсутствии электронного проездного документа оплата будет взиматься за наличные средства по общему тарифу – 130 тенге (кроме детей от семи до 15 лет).

Добавим, приобрести и пополнить транспортные карты для проезда в общественном транспорте можно в 50 точках продаж, расположенных по всему городу. Стоимость карты – 500 тенге. Карта покупается один раз, необходимо только пополнять баланс.

Александра Исаева, Ания Есмухамет