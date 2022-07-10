С днём рождения, столица!

Прогуляться по улицам Нур-Султана и познакомиться с его достопримечательностями позволит интерактивная выставка «С днём рождения, любимая столица».

Ко Дню столицы в Восточно-Казахстанской областной библиотеке имени А. С. Пушкина развернулась тематическая экспозиция – вниманию посетителей представлена литература о прошлом, настоящем и будущем Нур-Султана, об экономических, культурных и социальных аспектах развития главного города страны.

– Мы постарались, чтобы выставка познакомила читателей с историей, развитием, достижениями и достопримечательностями столицы, способствовала формированию у подрастающего поколения чувства патриотизма, любви и уважения к Родине, закреплению знаний об историческом и культурном наследии, – поделились сотрудники Восточно-Казахстанской областной библиотеки имени А. С. Пушкина.

К примеру, книги «Бозок аруы» и «Выдающиеся археологические памятники Казахстана» расскажут об огромном значении Сарыарки, которую археологи называют «страной городов», и о поселении Бозок, существовавшем около тысячи лет назад недалеко от нынешней столицы Нур-Султана.

Окунуться в прошлое и узнать интересные факты об этом удивительном городе помогут книги «История Астаны» Зиябека Кабульдинова, «Город на Ишиме» Андрея Дубицкого, «История Акмолы» Жанузака Касымбаева и Нуртая Агубаева.

В книге «Зажечь звезду-столицу» повествуется, почему было принято решение перенести столицу и переименовать её, а также как строился современный мегаполис.

В сборнике очерков «Астана: от геополитического статуса к культурному разнообразию» освещены наиболее значимые памятники, события и имена.

Увидеть столицу глазами художников в разное время позволит издание «Астана в графике и живописи». Благодаря многообразию представленных работ каждый откроет для себя что-то новое в, казалось бы, знакомом городе.

Прогуляться по улицам Нур-Султана и полюбоваться его достопримечательностями можно, листая книги «Архитектура Астаны», «Астана. Монументы и скульптуры», «Музеи Астаны».

Отдельная часть экспозиции посвящена выдающимся личностям, которые внесли неоценимый вклад в развитие родной страны. О них расскажут книги «Кенесары» Эдиге Валиханова, «Біржан сал», «Писатель. Личность. Человек», мемуары первого министра обороны Республики Казахстан Сагадата Нурмагамбетова. «От огненных лет до суверенной армии».

Интерактивная выставка «С днём рождения, любимая столица» знакомит с разными гранями Нур-Султана, в очередной раз подтверждая, что это культурный, политический, образовательный и экономический центр нашей страны.

Александра Исаева

Фото предоставлено ВК областной библиотекой им. А. С. Пушкина