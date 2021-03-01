Праздник
с Днём благодарности поздравил восточноказахстанцев аким области Даниал Ахметов
Дорогие земляки, от всей души поздравляю вас с Днем благодарности!
Праздник, который появился по инициативе Первого Президента страны Нурсултана Абишевича Назарбаева, является по истине ярким отражением милосердия, дружбы и любви.
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Этот день — дань уважения и благодарности казахстанской земле и народу, которые гостеприимно приняли людей разных национальностей. Особо отмечу, что наша область пример того, как в дружбе и взаимопонимании проживают 105 этносов. Уверен, что, несмотря на вызовы современности, наши традиции останутся залогом стабильности и согласия, дружелюбия и взаимопонимания.
С праздником!