С Днем Учителя!

Дорогие учителя! Ветераны педагогического труда!

Сегодня ваш профессиональный праздник, но его уже совершенно точно можно назвать общенародным, потому что в жизни каждого из нас были учителя, которые оставили значимый след, потому что каждый из нас с душевной теплотой вспоминает своего первого учителя. Я сам из семьи учителей. Моя мама 46 лет проработала в школе. И является заслуженным учителем РК. Поэтому я точно знаю, что профессия педагога не сравнима ни с одной другой в мире. Именно вы открываете перед ребенком дверь в мир знаний, готовите его к взрослой жизни, а это значит, что именно вы закладываете основы его будущего. А поскольку наше будущее в наших детях, вы делаете неоценимый вклад в развитие всей страны. И это колоссальная ответственность, которая ложится на ваши плечи.

К педагогам всегда предъявлялись высокие требования, но 2020 год стал особенным. Пандемия показала насколько важен и ценен труд учителя и насколько необходимо каждому учителю постоянно совершенствовать свое мастерство и владеть новейшими средствами и методиками обучения для того, чтобы научить детей самостоятельно мыслить, принимать решения и нести ответственность за свой выбор, воспитывать их достойными гражданами нового Казахстана.

Сегодня принят закон о статусе педагога, который предусматривает социальное и финансовое благосостояние. За 4 года будет в 2,5 раза увеличена зарплата учителя. Сегодня в регионе мы поддерживаем и будем поддерживать учителей, особенно новаторов, тех, кто готовит детей к олимпиадам республиканского и международного уровня. С особой гордостью для лучших из лучших я подписал премии и сертификаты.

Я от души поздравляю всех педагогов с праздником! Мы и дальше будем создавать все условия для вашего профессионального роста. Желаю вам бесконечного оптимизма, неиссякаемой энергии, благополучия вашим семьям и близким!

Даниал Ахметов,

аким Восточно-Казахстанской

области