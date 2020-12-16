С Днем Независимости!

Уважаемые восточноказахстанцы!

Примите искренние поздравления с главным государственным праздником страны – Днём Независимости Республики Казахстан!

За годы Независимости Казахстан достиг впечатляющих успехов в укреплении своей государственности, социально-экономическом развитии, снискал признание и уважение на международной арене. Благодаря мудрой, дальновидной политике Первого Президента – Лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева и сплочённому, созидательному труду всех казахстанцев, в стране успешно проведены широкомасштабные реформы и преобразования, которые стали важной составляющей общенациональной идеи, основой согласия в обществе!

Современный Казахстан – это территория мира, символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. История страны – это новые предприятия, спортивные победы, достижения в области науки, образования и здравоохранения.

2021 год объявлен Годом 30-летия Независимости Республики Казахстан. Как отметил Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, это хороший повод для осмысления пройденного пути.

Дорогие земляки! Искренне поздравляя с Днём Независимости, желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и успехов!

Даниал Ахметов,

аким Восточно-Казахстанской

области