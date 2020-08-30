С Днем Конституции!

Уважаемые восточноказахстанцы!

Искренне поздравляю вас с 25-летним юбилеем Конституции Республики Казахстан!

30 августа – знаменательный день в истории суверенного, нового Казахстана. Ровно 25 лет назад путем всеобщего референдума был принят Основной закон государства, который стал гарантом политической стабильности в стране, надежным стержнем правовой системы, залогом демократического развития и достойного будущего наших граждан.

В Конституции закреплены основополагающие принципы поступательного развития страны, позволяющие эффективно реализовывать государственные программы, направленные на обеспечение благосостояния казахстанцев, укрепление единства и стабильности.

В этот знаменательный день желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия!

Пусть крепнет и развивается наша Родина – Республика Казахстан!

Даниал Ахметов,

аким Восточно-

Казахстанской области