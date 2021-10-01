С честью на заслуженный отдых

В торжественной обстановке прошли проводы первого заместителя начальника Департамента Пограничной службы КНБ РК по ВКО полковника Кажимурата Сатыбалдина по случаю увольнения с воинской службы.

Кажимурат Айткенович проработал в органах национальной безопасности более 30 лет. Не одно поколение сотрудников подразделения вспоминает его добрым словом за профессиональную выучку и переданный служебный опыт.

Начальник Департамента Пограничной службы КНБ РК по Восточно-Казахстанской области генерал-майор Ерлан Алдажуманов поблагодарил своего коллегу за многолетний добросовестный труд, пожелал ему крепкого здоровья и семейного благополучия.

Также в связи с выходом на пенсию с напутственными пожеланиями к Кажимурату Айткеновичу обратились и другие его коллеги. В адрес виновника торжества было сказано много тёплых и искренних слов.

– Сегодня мы чествуем офицера, настоящего профессионала своего дела, внёсшего большой вклад в становление и развитие национальной безопасности Республики Казахстан. Ваш боевой путь всегда будет образцовым для офицеров, которые пойдут по вашим стопам, – подчеркнул генерал-майор Е. Алдажуманов.

Кажимурат Сатыбалдин прошёл путь от оперуполномоченного до первого заместителя начальника Департамента Пограничной службы КНБ РК по ВКО. За период его службы в департаменте личным составом разведывательных отделов был достигнут ряд высоких показателей и положительных результатов по противодействию разведывательно-подрывной деятельности противника.

За добросовестную службу полковник Сатыбалдин неоднократно поощрялся командованием органов национальной безопасности Казахстана.

В день выхода на заслуженный отдых личный состав департамента в знак уважения вручил Кажимурату Айткеновичу памятные подарки, а также сделал памятное фото на фоне боевого знамени.

Гульжан Естаева

Фото Анар Карменовой