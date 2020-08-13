Победу на выборах депутатов Сената Парламента Республики Казахстан от ВКО одержала Ольга Булавкина с результатом 255 голосов из 275 возможных.

Напомним, выборы были назначены в связи с истечением в октябре 2020 года конституционного срока полномочий 17 депутатов, избранных в 2014 году.

В соответствии с Конституцией, Сенат формируется из депутатов, представляющих каждую область и города республиканского значения. Половина избранных cенаторов переизбираются каждые три года.

В список выборщиков по республике было включено 3069 депутатов маслихатов. В день выборов на сайте Центризбиркома функционировали сервисы онлайн-наблюдения за регистрацией выборщиков и подведением предварительных итогов голосования, что обеспечивало прозрачность и гласность избирательного процесса.

Так, во Дворце единоборств Усть-Каменогорска состоялась процедура выборов с участием 275 выборщиков – депутатов областного, районных и городских маслихатов. Стоит отметить, что всего их по области более 300.

– Выборы прошли в строгом соответствии с Конституционным законом «О выборах в Республике Казахстан» и санитарно-гигиеническими требованиями, – сообщил председатель Восточно-Казахстанской территориальной избирательной комиссии Ерсаин Набиев. – Процедура голосования проходила лично и тайно в кабинках. Победил кандидат, набравший более 50 процентов голосов.

Как мы уже писали ранее, претендентов на место сенатора от ВКО было четыре – Ольга Булавкина, Нуржан Жумадилов, Игорь Панченко и Юрий Старокожев. Все кандидаты отличаются активной жизненной позицией, профессионализмом, достижениями в общественной жизни региона. Их имена и дела известны. Скажем лишь, что результаты голосования говорят сами за себя. Ольга Булавкина победила, причём с большим преимуществом, доказав своё право представлять ВКО в Сенате.

– В своей предвыборной программе я отметила вопросы, которые волнуют наших граждан, – сказала Ольга Булавкина, принимая поздравления. – Когда я буду в Сенате Парламента республики, постараюсь исполнить все обещания, наказы и пожелания. Спасибо за поддержку!

А поддержка была действительно колоссальная, если учесть, что конкуренты набрали всего по 6-7 голосов.

– Я искренне рад, что принял участие в этом большом политическом событии, – признался депутат Бородулихинского районного маслихата, главврач районной больницы Умуд Эфендиев. – Ольга Александровна полтора года была акимом нашего района, и сколько добрых свершений произошло в этот период, в том числе в области здравоохранения. Уверен, на новом посту она также себя покажет с самой лучшей стороны.

Такого же мнения придерживались и другие выборщики. Например, олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова призналась, что для неё это новый опыт. Сейчас, когда из-за карантина прекратились тренировки и сборы, участие в важном политическом событии взбодрило самую титулованную спортсменку Казахстана.

– Независимо от того, кто победил в выборах, выиграют все восточноказахстанцы, – отметила Ольга Рыпакова. – Ведь в конечном итоге это наша землячка, которая будет стоять горой за малую родину. Здесь нельзя не отметить тот факт, что это женщина, а значит, Ольга Булавкина подойдёт к решению проблем мягко и гибко.

По мнению независимого наблюдателя Аллияра Аубакирова, эти выборы отличала исключительная дисциплина, отчасти обусловленная противоэпидемиологическими требованиями. Все соблюдали социальную дистанцию, были обеспечены масками и перчатками, помещение подвергалось кварцеванию. А главное, весь процесс был представлен вниманию собравшихся – абсолютно прозрачный, ясный.

– Я уже второй раз принимал участие в подобном голосовании, – отметил депутат Восточно-Казахстанского областного маслихата, директор ТОО «Шалабай» Куаныш Сулейменов. – Так, в прошлый раз мы избирали Дуйсенгазы Мусина. Уверен, Ольга Булавкина также станет достойным представителем региона в Сенате, чтобы представлять интересы нашей области.

Ева Ким

Тлеубек Шаяхмет