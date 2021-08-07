С ASHYQ все двери открыты

Пандемия коронавирусной инфекции ударила по многим сферам жизнедеятельности, в том числе и по предпринимательству. Объекты бизнеса вынуждены работать со значительными ограничениями, вызванными угрозой новых вспышек COVID-19. В непростых условиях удержаться на плаву им позволяет приложение ASHYQ.

Стоит сразу отметить, что проект не только даёт возможность продолжать свою деятельность, но и позволяет минимизировать риски распространения инфекции. Это своего рода дополнительная помощь к действующим санитарным мерам, в первую очередь для объектов бизнеса. Наиболее заметно это стало, когда Восточно-Казахстанская область вошла в «красную» зону.

По данным на 4 августа, количество зарегистрировавшихся участников увеличилось до 1607, причём около 400 предприятий присоединились буквально за полдня. Раньше такой результат достигался дней за 20.

– Предприниматели начали осознавать, что проект ASHYQ необходим им самим, – отметил руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства Усть-Каменогорска Гасан Турганбаев. – Если сначала их приходилось буквально уговаривать, было недопонимание, то сейчас наоборот. Количество участников увеличилось. Теперь некоторые жители жалуются, что на том или ином объекте нет ASHYQ. Растёт сознательность граждан, и это радует.

К слову, для предпринимателей, желающих подключиться к ASHYQ, упростились правила. Теперь они могут подать заявки на сайте InfoKazakhstan.kz с подтверждением предоставленных данных об объектах предпринимательства. После одобрения заявки организации присваивается QR-код.

– В случае, когда у субъекта предпринимательства несколько входных групп, присваивается несколько QR-кодов, – пояснил Гасан Турганбаев. – Возможно размножить один QR-код на несколько входных групп. Посетители скачивают приложение и сканируют его при входе, тем самым определяется их статус.

Для проверки своего статуса также можно использовать ASHYQ через мобильные банковские приложения. Если у посетителя возникнут трудности при скачивании приложения, руководство организации обязано выделить сотрудника, который поможет воспользоваться услугой ASHYQ. Предусмотрены условия и для иностранных граждан – определить их ковид-статус можно по номеру паспорта.

– Первая неделя работы после присвоения QR-кода для предпринимателя является тестовой, – сообщил Гасан Турганбаев. – Если тестовый режим пройден успешно, то он становится официальным участником. При нарушении работы с системой участник исключается из проекта на семь дней, при повторном нарушении – на две недели. При нарушении в третий раз – на срок до одного месяца.

Отметим, что с 29 июля по Усть-Каменогорску исключены восемь участников проекта с низкими либо нулевыми показателями. Однако есть и лидеры – 17 участников проекта. Они ответственно подошли к выполнению всех требований программы. За это им предоставляются льготы: участники проекта в «красной» зоне работают по условиям «жёлтой», участники проекта в «жёлтой» – по условиям «зелёной», участникам проекта в «зелёной» зоне дополнительно продлевается режим работы на два часа и увеличивается заполняемость объекта на десять процентов.

В завершение добавим, что как представителям бизнес-сферы, так и обычным жителям не стоит забывать, что использование приложения не освобождает от соблюдения всех предписанных санитарных требований.

Александра Исаева