С акцентом на безопасность

В этом году в школах Восточно-Казахстанской области модернизируют систему безопасности – здесь появятся видеонаблюдение и тревожные кнопки.

Одной из главных тем заседания областного акимата стала доступность дошкольного образования для детей до трёх лет, а также обеспечение безопасности школьников во время образовательного процесса в школах Восточно-Казахстанской области.

Стоит отметить, что наш регион – единственный в Казахстане, где полностью ликвидирована очередь в детские сады для детей от трёх до шести лет. Однако в Усть-Каменогорске и Семее в ясли для самых маленьких очерёдность сохраняется. Для разрешения этого вопроса уже в следующем году начнут возводить новые объекты дошкольного образования.

– Сейчас нам нужно вплотную заняться именно садами-яслями, – подчеркнул аким области Даниал Ахметов. – В десятидневный срок все акимы городов и районов разработают план и изучат потребность. Уже в следующем году мы начнём строительство новых объектов в рамках государственно-частного партнёрства.

Что касается подготовки школ области к предстоящему учебному году, то, как сообщил глава региона, во всех 647 учреждениях образования до 19 августа закончатся ремонтные работы. До первого сентября все школы будут обеспечены необходимым запасом топлива.

Новшеством в этом году станет установка системы видеонаблюдения и тревожных кнопок, сейчас проводится модернизация кабинетов и столовых. Обосновывается это тем, что объекты школьного образования относятся к уязвимым в террористическом отношении. Отправной точкой для пересмотра системы обеспечения безопасности в учреждениях образования стала трагедия в Казани (РФ, Татарстан). Напомним, весной этого года 19-летний студент зашёл с оружием в школу и стрелял в детей. В результате нападения погибли девять человек, из них – семеро школьников.

Уже на следующий день после страшной трагедии министр образования и науки Республики Казахстан поручил заняться вопросом обеспечения безопасности во всех школах страны. Не исключение и наша область – теперь во всех общеобразовательных учреждениях появятся видеонаблюдение и тревожные кнопки.

Даниал Ахметов также акцентировал внимание на организации внешкольных занятий учащихся. Так, в регионе работают 114 кружков и секций, что, по мнению акима области, недостаточно для охвата досугом всех школьников Восточно-Казахстанской области.

– Этого мало, – резюмировал глава региона. – Нужно, чтобы все наши дети занимались спортом.

Без внимания не остались и другие важные направления. К примеру, трудоустройство молодёжи, организация и проведение таких мероприятий, как IT-форумы и хакатоны.

Татьяна Кравченко

Коллаж Анары Муратовой