Рыбным будет не только четверг

Увеличению объёмов производства и экспорта рыбы в Казахстане способствуют конкретные и адресные меры поддержки рыбного хозяйства со стороны государства.

Информация об этом обнародована по результатам заседания Правительства под председательством Премьер-министра РК Алихана Смаилова, на котором рассмотрены темпы развития отечественной рыбной отрасли.

Структура рынка рыбной продукции, по официальным данным Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, сложилась по итогам 10 месяцев 2022 года следующим образом. В масштабах республики всего выловлено 42,6 тыс. тонн рыбы, одновременно её выращено 14,1 тыс. тонн, далее отгружено на экспорт – 16 тыс. тонн, а также завезено по импорту – 32 тыс. тонн рыбной продукции.

Отмечается, что благодаря реализации Программы развития рыбного хозяйства, которую приняли в апреле 2021 года, планируется к 2030 году выращивать в стране до 270 тысяч тонн рыбы в год. Вместе с тем, ставится цель увеличить внутреннее потребление рыбной продукции до 134 тысяч тонн в год. Ещё одной важной задачей является снижение объёма импорта рыбы с 45 до 25 тысяч тонн. Всё это направлено на обеспечение населения республики рыбной продукцией, богатой белками.

Для достижения намеченных рубежей в настоящее время создаются благоприятные условия развитию бизнеса. Это выделение субсидий для компенсации производственных и инвестиционных затрат, упрощение административных процедур. Планируется, в целом, создание более одной тысячи новых рыбоводных хозяйств, в числе которых 47 позиционируются как наиболее крупные с общим объёмом инвестиций около 150 млрд тенге.

В рыбной отрасли Казахстан также заинтересован в предприятиях высоких технологических переделов с выпуском продукции с добавленной стоимостью. В сфере переработки рыбы сегодня заняты 72 предприятия, из них 17 поставляют продукцию на экспорт в страны Европы. Другая часть работает на внутренний рынок и ближнее зарубежье. Для их мотивации есть планы субсидирования рыбной продукции, прошедшей глубокую переработку и налоговые преференции касательно взимания НДС.

На заседании, к примеру, отмечалось, что за предыдущие три года удвоен объём выращиваемой рыбы, усилены меры господдержки отрасли, стали проще процедуры проектирования прудовых хозяйств. В рамках Налогового кодекса заложено снижение НДС для промыслового рыболовства на 70 процентов.

– Благодаря принимаемым мерам только за два последних года наблюдается рост числа рыбоводных хозяйств в два раза, – сообщил Алихан Смаилов. – На 13 процентов увеличился экспорт рыбы, в том числе в европейские страны. В целом производство рыбы за десять месяцев текущего года составило порядка 57 тысяч тонн, что на 12 процентов больше, чем в прошлом году.

В числе конкретных поручений Премьер-министра акиматам рыбных регионов – необходимость активизации работы по достижению намеченных индикаторов, обеспечение поддержки инициатив бизнеса. Особый акцент – на стимулирование деловых кругов к освоению глубокой переработки рыбной продукции. При этом поставлена задача: не упускать из виду воспроизводство рыбных ресурсов в естественных водоёмах, которых немало в регионах республики.

По итогам заседания отмечена важность усиления деятельности по привлечению инвестиций в рыбную отрасль, оптимизации процедур предоставления участков для организации рыбных хозяйств. Поставлена задача проработать вопросы создания специализированных торговых объектов для реализации отечественной рыбной продукции. Предусмотрено включение в перечень бюджетных инвестиционных проектов реконструкции осетровых заводов на западе Казахстана, традиционно являющемся рыбным краем с ценными породами рыб.

Что касается Восточного Казахстана, нынешний год можно занести в актив местных рыбоводов. Учёные и практики продолжают исследования по разведению редких и ценных пород рыбы. Сделан большой шаг вперёд в освоении новой ниши рынка – производства кормов для представителей карповых. Весной и осенью проведены мероприятия по зарыблению водоёмов и восполнению рыбных ресурсов.

Напомним, ведутся опыты по доместикации (одомашниванию) уникальных видов рыбы для сохранения генетического фонда, чтобы полностью подстраховаться от возможной угрозы их исчезновения в живой природе, вернее, в богатом подводном мире Восточного Казахстана.

Таир Сапаргалиев