Рыбное филе и говядина по-самарски

Очередная субботняя ярмарка сельскохозяйственной продукции из района Самар в областном центре состоялась, несмотря на морозную погоду и резкие порывы ветра на территории около фермерского магазина «Фреш Маркет».

Участники ярмарки говорят, что они заблаговременно подготовились и успели благополучно добраться до Усть-Каменогорска, привезти свою продукцию на продажу. В районе крупной административной единицей считается сельский округ с центром в селе Самарское, где имеются различные крестьянские, фермерские хозяйства, крупные сельскохозяйственные формирования.

– Представители нашего округа привезли на ярмарку рыбное филе, а также рыбный фарш, – говорит аким Самарского сельского округа Ахмет Кудербаев. – Берег Бухтарминского водохранилища неподалёку от нас, потому для развития рыбного хозяйства имеются все необходимые условия. Рыбную продукцию представляет ТОО «Дигам», которое осуществляет свою деятельность в нашем сельском округе, активно участвует не только во всех ярмарках, но и других общественных мероприятиях.

По его информации, в сельском округе есть и другие компании, которые занимаются не только традиционным видом промышленного лова, воспроизводством рыбных ресурсов и их восполнением. С их подачи постепенно получают развитие перспективные технологии аквакультуры по разведению ценных пород рыбы, обеспечению продукцией на внутреннем рынке.

Между тем, основные отрасли в секторе АПК района – растениеводство и животноводство, несмотря на сложные природно-климатические условия. Знойное лето, обилие солнца, в свою очередь, гарантируют качество зерна в плане высокого содержания клейковины и отличных хлебопекарных свойств муки.

– Известное хозяйство «Калисатарулы» ежегодно добивается стабильных результатов в растениеводстве, – продолжает аким сельского округа. – Это достигается за счёт внедрения современных технологий, заботы о земле, внесения удобрений, развития семеноводства, стимулов для работников. По итогам сезона за отличный труд их премируют автомобилями, вручают ключи от жилья.

Добавим, что помимо рыбной продукции сельские округа привезли в ассортименте мясо различных видов и сортов, мёд степного разнотравья. Особенно развита эта отрасль в селе Мариногорка, чьи представители регулярно бывают на межрегиональных ярмарках в Алматы, Астане.

Руководство Управления сельского хозяйства Восточно-Казахстанской области, в частности, настойчиво рекомендует профильному отделу и представителям сектора АПК вплотную заниматься развитием молочного производства. По информации ведомства, молочное сырьё в регионе и за его пределами пользуется высоким спросом из-за органического происхождения, что является явным преимуществом животноводов на специфическом рынке.

Впрочем, старожилы района Самар помнят, что в былые времена действовал собственный маслозавод, где выпускали сливочное масло отменного вкуса и качества. В плане глубокой переработки продукции сельского хозяйства, производства различных продовольственных товаров были и есть определённые традиции. Это особенно актуально в связи с возвращением статуса района на основе решений на государственном уровне, вселивших большие надежды в сердца местных жителей в процветание родного края в скором времени.

На протяжении многих лет плодотворно работает хозяйство во главе с опытным специалистом сельского хозяйства Ержаном Дюсуповым. Наряду с растениеводством здесь успешно развивается животноводство, специалисты вносят свой вклад в развитие отрасли и становление местной экономики. За свой самоотверженный труд глава хозяйства недавно был отмечен высокой государственной наградой – медалью «Ерен еңбегі үшін». Это признание неоспоримых заслуг сплочённого коллектива и его руководителя.

Таир Сапаргалиев

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