Рыбалка без происшествий

Осень – идеальное время для рыбаков-любителей. По информации пресс-службы ДЧС ВКО, именно в этот период на реках и озёрах области увеличивается количество рыболовов. Это отличный вид отдыха, однако при несоблюдении правил безопасности он может стать весьма опасным. К сожалению, многие восточноказахстанцы забывают об этом.

На брифинге в Региональной службе коммуникаций специалисты областного Департамента ЧС сообщили, за последние два года по региону из-за нарушений правил безопасности при ловле рыбы на водоёмах утонуло четыре человека. Три человека – в 2021 году и один – в 2022 году.

Спасатели, проанализировав произошедшие несчастные случаи, выявили самые распространённые причины гибели рыбаков.

Во-первых, игнорирование или умышленное нарушение мер безопасности. К примеру, несчастный случай, произошедший в Курчумском районе, когда рыбак вышел на тонкий лёд и провалился в ледяную воду.

Во-вторых, состояние алкогольного опьянения. Рыбаки часто погибают, упав за борт лодки в нетрезвом состоянии. Именно так произошло в двух из четырёх указанных выше случаях.

– Часто это происходит, когда люди встают в лодке в полный рост, желая порыбачить стоя. Такое положение крайне неустойчиво. Чтобы не оказаться в воде, нужно встать лицом к носу или корме, расставив ноги, – отметил главный спасатель оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО Андрей Вебер. – Если же рыбачите с лодки вдвоём и хотите поменяться местами, делайте это не спеша, без резких движений, пригнувшись для поддержания равновесия, чтобы не накренить лодку и не зачерпнуть в неё воды.

Когда на водоёме высокая волна или лодка неустойчива, лучше подплыть к берегу и там поменяться местами. Такие советы дали рыбакам спасатели.

– На всех, кто находится в лодке, обязательно должны быть спасательные жилеты. К сожалению, это требование и простая мера безопасности повсеместно нарушается, – подчеркнул офицер Управления Гражданской обороны ДЧС ВКО Ерик Турсынгалиев. – К лицам, находящимся на маломерных судах без индивидуальных спасательных средств, применяются меры административного воздействия по статье 583 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан.

Специалисты ДЧС ВКО дали ещё ряд важных рекомендаций, которые распространила пресс-служба ДЧС ВКО. Так, отправляясь на рыбалку, следует заранее узнать прогноз погоды. Сообщить родственникам, куда вы отправляетесь, и ориентировочное время возвращения. При себе в обязательном порядке иметь медицинскую аптечку, карту местности.

Перед посадкой в лодку необходимо внимательно осмотреть её, убедиться в безопасности, наличии спасательного круга и ёмкости для отлива воды. В водоёме запрещается садиться на борт лодки, нырять с неё, перемещаться в ней с места на место.

В качестве груза для надувной лодки нельзя использовать предметы, которые оказались «под рукой» – камни, железки, кирпичи. Их острые края могут повредить прорезиненную ткань. Не следует также заплывать на надувной лодке в места, где много коряг.

Категорически запрещается рыбачить или охотиться в нетрезвом виде. При возникновении какой-либо чрезвычайной ситуации необходимо обращаться за помощью по номеру «112».

Насима Халелова