Рыбацкое побережье вне зоны доступа

Три рыбацких села – точки, затерянные на берегах озера Зайсан, ведущая к ним сухая степь – это и есть Балыкшинский сельский округ Курчумского района. Основным занятием местного населения был и остается рыбный промысел.

Как живет нынче рыбацкий берег, что его радует и волнует? Об этом рассказал исполняющий обязанности акима Балыкшинского сельского округа Ержан Тлеубаев. По его словам, в трёх селах округа проживают 822 человека. По такому важному индикатору, как отток населения в город и другие населенные пункты района и области, ситуация стабилизировалась. Из округа сейчас не уезжают, а если и есть такие случаи, то они единичны. Наоборот, есть приезжающие в эти места, и это не может не радовать. Так, в селах Аманат и Жолнускау решили обосноваться три семьи. Есть у новосёлов дети школьного возраста, а это пополнение ученического контингента. Вот ещё один положительный пример – в школу Аксуата приехал по программе «С дипломом – в село» специалист по информатике, и это тоже радует.

По словам главы окружной администрации, в целом рыбацкое население имеет неплохой достаток. Главное – есть постоянная работа, которая оплачивается. Кроме основного рыбацкого промысла, у семей личные подсобные хозяйства, держат скот.

Постепенно развиваются в округе фермерские хозяйства. Одно из них принадлежит семье Мухамадиевых. Супруги Кайрат и Роза решили создать его в 2000 году. Начинали с 10 коров, затем смогли расширить стадо. С нуля построили животноводческую ферму в 17 километрах от Аксуата. Теперь у них есть и коровы, и лошади, и овцы. По словам Розы Мухамадиевой, в эти дни основная забота в хозяйстве – заготовка корма. Занимается этим сын. Кстати, он успешно окончил вуз, однако не променял родное село на город и вернулся домой, создал семью и трудится на земле. Нередко эта трудолюбивая семья оказывает помощь односельчанам.

– Помогать землякам – благое дело, – рассуждает Роза Мухамадиева. – Вообще, эта традиция имеет на побережье глубокие корни. Народ здесь отзывчивый: если кто-то оказался в беде, помогают всем миром. Этим стоит дорожить.

Всем миром мечтают на побережье о таком благе цивилизации, как мобильная связь. Её здесь нет, и данный фактор не может не влиять на общее настроение местного населения. С новой силой обострилась проблема с началом карантинных мер и переходом на дистанционное обучение школьников и студентов. Из-за проблем с Интернетом серьёзные трудности испытали балыкшинские студенты, которых в трёх селах немало. Кроме того, мобильная связь нужна и рыбакам, которые уходят на лодках от берега на большие расстояния. На Зайсане нередки штормы, случаются и поломки моторов на плавсредствах. В этих случаях как воздух необходима мобильная связь, чтобы передать вести на берег. К сожалению, такой возможности у рыбаков нет.

– Мы на протяжении многих лет поднимаем вопрос перед властями об организации в нашем округе мобильной связи, – говорит и. о. акима Ержан Тлеубаев. – Однако дело сдвинулось с мёртвой точки только в этом году. Мы нашли понимание у акима района Дулата Кажанова. При его содействии достигнута договоренность и начата работа с фирмой «Кар-Тел». На окраине села Аксуат сделан отвод земли для высотной мачты. Теперь ждем, когда фирма начнет установку оборудования. Впрочем, ещё одним ожиданием живут 14 семей, чьи дома находятся близ берега озера Зайсан. Дело в том, что строения оказались в опасной зоне из-за наступления озера на село.

Вода успела поглотить целую улицу Аксуата. Поэтому пять лет назад власти построили в селе четыре новых дома для пострадавших семей. Ещё двум из них была выплачена денежная компенсация.

– На сегодняшний день в опасной зоне остаются 14 семей, – говорит Е. Тлеубаев. – В этом году было запланировано начало строительства домов для них в безопасной зоне села Аксуат. Однако пандемия внесла свои коррективы, и пока строители у нас не появились.

Есть в Аксуате и другие проблемы. Запущенная много лет назад система водозабора из глубинной скважины, очистки и фильтрации уже не функционирует. Как выяснилось, вода идёт обильно насыщенная песком, отчего регулярно забиваются и перегорают насосы. В итоге аксуатовцы вернулись к старой системе водораспределения. Сейчас вода забирается непосредственно из озера Зайсан и без всякой очистки направляется в местную водопроводную сеть. Прежде чем выпить кружку такой воды, её необходимо обязательно прокипятить. Районные власти обещали решить проблему путем строительства нового водозабора.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район