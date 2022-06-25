Рыба как жемчужина водоёмов

На текущий год в Восточно-Казахстанской области перед рыбоводами стоит задача вырастить 1297 тонн товарной рыбы. Что в два раза больше, чем выращено годом раньше. По мнению специалистов и экспертов, это далеко не предел.

Специальный брифинг, посвящённый вопросам развития рыбной отрасли Восточного Казахстана, прошёл в Региональной службе коммуникаций. В нём приняли участие заместитель руководителя Зайсан-Ертисской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Талгат Рахимжанов и главный специалист Серик Сарыпов.

Сезон активной деятельности в отрасли сейчас, можно сказать, в полном разгаре. Только что завершилась в ВКО ответственная пора, связанная с нерестом, а также с определёнными ограничениями, которые всегда вводятся на весь его период ранней весной и в самом начале лета.

Отмечено, что инспекция является территориальным подразделением Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

– Мы осуществляем реализационные, контрольные и надзорные функции в области охраны, воспроизводства и использования рыбных и других ресурсов на водоёмах Ертисского бассейна в пределах административных границ Павлодарской, Восточно-Казахстанской областей, а также области Абай, – отметил заместитель руководителя инспекции Талгат Рахимжанов. – Ертисский бассейн является третьим по величине рыбохозяйственным бассейном в Республике Казахстан, играющим, несомненно, важную роль.

Значимость отрасли

Производство рыбной продукции – одно из важных направлений развития экономики Восточного Казахстана. Для этого в регионе есть все необходимые условия. В первую очередь водные ресурсы, о которых в других областях Казахстана приходится только мечтать. Есть определённые традиции промышленного лова, переработки, поставок на внутренний и внешний рынок, воспроизводства рыбных запасов, культура потребления и проведения досуга на лоне природы с удочкой в руках.

Всё это не так давно стало основой для принятия на уровне республики специальной программы развития рыбной отрасли. Регион на Востоке страны вошёл в первую пятёрку территорий, которые по всем параметрам подходят для её успешной долговременной реализации.

Потребление рыбы, богатой полезными веществами, не просто и не только дань моде. Во всём мире различные морепродукты обязательно входят в стандартное меню, характеризующее определённое качество жизни в конкретном обществе. Об этом можно судить по активному проникновению рыбных трендов в нашу национальную кухню из стран Океании и других регионов, где дары моря занимают главное место.

Большой смысл заключается ещё в одном ключевом факторе с точки зрения экологии, защиты как водных, так и рыбных ресурсов. Здесь возможно применение принципа постоянной и регулируемой возобновляемости рыбных и водных запасов, богатейшего подводного мира. Достижение необходимого баланса, который обеспечивает ту самую гармонию в отношениях человека и природы.

Для Восточного Казахстана, который давно славится большими естественными запасами натуральной, или так называемой дикой рыбы, выгодная отрасль не является, грубо говоря, бедной родственницей. В разные годы объективно происходили в рыбоводстве как закономерные взлёты, так и неизбежные падения. Однако интересы рыбаков, рыбоводов, потребителей их продукции никогда не исчезали совсем из поля зрения. Потребность в органической рыбной продукции, богатой белками, особенно возрастает в настоящее время. Она высоко и вполне заслуженно ценится на внутреннем рынке, а также имеет несомненный экспортный потенциал.

Сейчас наступает пора, когда в рыбную отрасль привносятся инновации, современные технологии, новые породы и сорта рыб, подводных обитателей. Если где-то умудряются создать условия для выращивания, получения из раковин искусственного жемчуга, то разведение рыбы и извлечение прибыли не является чудом. Хотя это тоже всё-таки чудо, когда в водоёмах области на постоянное место жительства прописывается королевское угощение – радужная форель, также царская рыба – осётр, белуга и ценные её гибриды от скрещивания со стерлядью. Это новые рабочие места, ликвидный и востребованный на рынке продукт, входящий в список главных брендов ВКО наряду с пантами маралов, мёдом, подсолнечником и т. д.

По информации профильного ведомства, товарное выращивание ценных пород рыбы стимулирует создание в будущем производства кормов. На первоначальном этапе их завозят со стороны, в себестоимости продукции корма занимают ощутимую долю, влияющую на конечную цену. Отрабатываются также меры государственной поддержки рыбоводства и рыболовства.

Надёжная основа

Одним словом, рыбное хозяйство играет ключевую роль в развитии продовольственного комплекса региона. Надёжной базой для него служит богатый фонд местных рыбохозяйственных водоёмов и их рыбные запасы. В него входят озеро Зайсан, Бухтарминское, Шульбинское, Усть-Каменогорское, Экибастузское водохранилища, известная река Иртыш, гидроузлы канала имени К.Сатпаева. Кроме того, это 97 водоёмов местного значения по Восточно-Казахстанской и 215 рыбохозяйственных водоёмов в пределах Павлодарской области.

– На подконтрольных нашей инспекции водоёмах международного и республиканского значения обитает 25 различных видов рыб, – говорит Талгат Рахимжанов. – Из них осваиваются промыслом 11 известных видов. Это лещ, судак, плотва, окунь, щука, язь, карась, линь, рипус, налим, сазан. Если использовать специфические термины, то их изъятие (добыча) осуществляется на основании лимитов вылова рыбы и других водных животных, утверждаемых в соответствии со всеми строгими нормами и правилами. В частности, ежегодно утверждается лимит вылова около 10 тысяч тонн рыбы.

Для обеспечения природного баланса, сохранения и преумножения рыбных ресурсов бассейновая инспекция, как уже упоминалось, осуществляет контрольные, а также надзорные функции. Более подробно о деятельности в этом направлении рассказал главный специалист Серик Сарыпов. В своей работе сотрудники инспекции руководствуются требованиями Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира».

Цели и задачи

Напомним, что Постановлением Правительства РК от 5 апреля 2021 года № 208 утверждена «Программа развития рыбного хозяйства на 2021 – 2030 годы». В её рамках планируется в Восточно-Казахстанской области к 2030 году выращивать 9774 тонны товарной рыбы.

– Для достижения индикаторов этой программы есть планы на Бухтарминском водохранилище по закреплению семи участков для ведения садкового рыбного хозяйства, – говорит Талгат Рахимжанов. – Из них на сегодняшний день закреплено три участка, ещё имеются два действующих предприятия по выращиванию форели в садках.

Кроме того, 13 водоёмов местного значения закреплены под озёрно-товарные рыбоводные хозяйства (ОТРХ), ориентированные на выращивание карповых видов рыб. Один из субъектов рыбного хозяйства ВКО использует устройство замкнутого водоснабжения (УЗВ) для выращивания осетровых видов рыб.

Если в 2021 году объём выращенной рыбы составил 480 тонн, то уже на 2022 год запланировано производство 1297 тонн товарной продукции. По состоянию на 15 июня 2022 года выращено 726 тонн востребованной рыбы.

Восполнение запасов

По инициативе Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК в рамках госзакупок проводится зарыбление личинками сиговых видов рыб участков Шульбинского и Бухтарминского водохранилищ Зайсан-Ертисского бассейна.

– Всего в Шульбинское водохранилище выпущены личинки сиговых видов рыб в количестве 17 млн 123 тыс. штук (на общую сумму 17 119 200 тг), – отметил Талгат Рахимжанов. – В Бухтарминское водохранилище были выпущены личинки сиговых видов рыб в количестве 13 млн 3 тыс. штук (на общую сумму 13 294 400 тг).

Для исполнения договорных обязательств по Плану развития рыбного хозяйства за истекший период различными пользователями ВКО проведено зарыбление Бухтарминского, Шульбинского водохранилищ личинками рипуса в количестве 6 млн 100 тысяч штук на общую сумму 6 млн тенге. В весенний период зарыблением занимались такие пользователи, как ТОО «Кузмич», СПК «Кокпекты Аквакультура», ТОО «ШыгысБалык», КХ «Караоткел», КХ «Серик». Под контролем местных исполнительных органов зарыбление водоёмов личинками рыбы под названием пелядь произведено в общем объёме 19 230 770 шт. Это конкретные меры по восполнению рыбных ресурсов Восточного Казахстана.

Таир Сапаргалиев

Фото из архива редакции