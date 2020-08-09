Руки прочь!

Проблема бытового насилия актуальна для многих стран. По данным ООН, каждая третья женщина в мире подвергалась домашнему насилию. 40 процентов детей в разных странах пострадали от насилия именно в кругу семьи. Пандемия коронавируса лишь обострила эту проблему, в том числе в Казахстане.

«Насилие в отношении женщин и детей: решим проблему вместе». Эту острую и актуальную тему обсудили участники онлайн-встречи, среди которых были и представители Восточного Казахстана.

Онлайн-заседание прошло под руководством председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Лаззат Рамазановой. В нём приняли участие общественники, вице-министры образования, МВД, Минтруда.

– В настоящее время разработаны проект нового Закона «О противодействии семейно-бытовому насилию», сопутствующий Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия семейно-бытовому насилию», – сказала Лаззат Рамазанова. – Помогут ли эти меры?

Депутат Мажилиса Парламента РК Загипа Балиева обратила внимание на статистику. Наметилось снижение случаев суицида: за полгода 65 фактов, в прошлом году их было 180. Но вместе с тем тревогу вызывают цифры по изнасилованиям. Если с 2015 года количество фактов сексуального насилия несовершеннолетних шло на спад, то с прошлого года увеличилось. В 2018 году – 114 фактов, в 2019-м – 154, а за шесть месяцев этого года – уже 125!

– Национальной комиссии, соответствующим госорганам и депутатам Парламента нужно вместе проанализировать, почему, когда мы все сидим на карантине, когда дети находятся в семьях, изнасилование детей резко возросло? – спросила Загипа Балиева. – 125 фактов только за полгода! Ситуация будет изучена вместе с Генпрокуратурой. Государству необходимо больше уделять внимания детям и молодежи. Сейчас госполитика рассредоточена по ведомствам, нужен отдельный госорган, который был бы уполномочен решать такие вопросы.

Президент Альянса региональных женских инициатив западных областей Казахстана ORTAQ Сауле Салихова отметила, что нет регламента работы госорганов, кто и что должен делать при возникновении случая бытового насилия.

– Например, когда происходит ДТП, алгоритм четко отработан: приезжает дорожная полиция, если есть пострадавшие – приезжает скорая, – отметила спикер. – Когда же происходит бытовое насилие – в лучшем случае приходит полицейский, который призывает к порядку дебошира. Женщины часто уже и не обращаются в полицию, ведь после ухода полицейского часто степень насилия возрастает. Нужен чётко прописанный и утверждённый национальный алгоритм, регламент, каким госорганам и как необходимо действовать в случае домашнего насилия и педофилии. Проблема заключается также в том, что нет официальной статистики по бытовому насилию, её не ведет ни МВД, ни Минздрав, ни МОН. Так если нет статистики, нет и проблемы. – Действительно, коллаборативный процесс уже выходит за пределы областного масштаба, – отметила председатель Восточно-Казахстанского областного Совета деловых женщин Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Елена Березинская-Абилова. – Нужно объединять усилия. Мы за единый алгоритм, за республиканский регламент! Также считаю, что при региональных комиссиях нужна команда быстрого реагирования для выезда по горячим следам.

К слову, стоит отметить один неутешительный факт: только в 2019 году в семейно-бытовой сфере совершено 1055 уголовных правонарушений.

– Жертвам насилия приходится иметь дело с постоянным физическим и моральным давлением, унижением, шантажом, манипуляцией детьми и родственниками, – добавила Лаззат Рамазанова. – Практика показывает, что даже развод и раздельное проживание полностью не решают проблему.

Своё мнение высказали представители общественных организаций, которые сталкиваются с проблемой напрямую. По словам общественников, вопрос домашнего насилия не сдвинется, пока не будет ответственного госоргана, который будет непосредственно решать проблему не только противодействия бытовому насилию, но и профилактики.

Предложено в структуре местных исполнительных органов создать управления по делам семьи, детей и молодёжи. В каждом районе открыть службы поддержки семьи на базе молодёжных ресурсных центров и при них организовать места для реабилитации сельских женщин.

В ходе заседания поступили предложения вернуть в школы предмет «Этика и психология семейной жизни», пересмотреть содержание программы «Самопознание», а также восстановить горячую линия для пострадавших 111, куда сможет обратиться за помощью любой ребенок.

По словам участников онлайн-встречи, в условиях карантина также обостряются материальные проблемы малообеспеченных. Это тоже серьёзный фактор.

– Я бы хотела попросить Правительство переключить внимание с потерпевших на обвиняемых, – сказала президент ОФ «Общественное движение против насилия #НеМолчиKZ» Динара Смаилова. – Много лет мы говорим о помощи жертве, а борьба с агрессией уходит на второй план. Сейчас настало время работать с агрессорами.

Выступающие сошлись во мнении, что больше 60 процентов женщин в Казахстане так или иначе подвергаются насилию. Растёт количество кризисных центров. Каждый третий ребенок не получает алиментов.

Чтобы социальные «язвы» заживали быстрее и не появлялись снова, необходимо признать проблему, какой бы страшной она ни была, и сообща искать решение. В первую очередь это касается мер противодействия насилию и дискриминации, а также профилактики суицидов в подростковой среде.

– Долгое время эти проблемы просто замалчивались, – отметила волонтёр-координатор общественного объединения «Центр защиты прав человека и потребителя за здоровый образ жизни без наркомании и алкоголизма «Доверие» ВКО Елена Серова. – Действительно, трудно понять, почему иногда у далеко не бедных родителей дети не находят понимания и совершают непоправимое. Чего уж говорить о неблагополучных семьях, которым мы помогаем собирать ребёнка в школу, покупать одежду, продукты питания и оказываем другие виды поддержки. Наше объединение реализует антисуицидальные программы, помогает подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, проводит исследования. Так, нами были определены главные причины, толкающие детей к страшному шагу. Во-первых, это доведение до самоубийства. По такой статье в стране ещё не осудили ни одного человека. Во-вторых, это непонимание со стороны близких. Семья – это первый и главный институт социализации, однако, к сожалению, там дети нередко чувствуют себя незащищёнными, тревожными, непонятыми, нелюбимыми. В-третьих, чёрная полоса в жизни, трудности, с которыми молодые люди не справляются. Также негативно влияют на подростков сексуальные домогательства, социальные сети, маргинальные молодёжные субкультуры и др.

Мировой опыт показывает, что решить проблему домашнего насилия может помочь комплексный межведомственный подход. По мнению председателя Нацкомиссии Лаззат Рамазановой, такой подход необходимо применять и в Казахстане.

– Первое – бесплатная горячая линия для пострадавших, – сказала она. – Второе – своевременная юридическая, психологическая и медицинская помощь. Третье – повышение ответственности правоохранительных структур при ведении дел о домашнем насилии. Я уверена, что такую систему сегодня необходимо внедрять. Недостаточно ужесточить наказание для агрессоров. Нужно организовать системную профилактику, вовлекать в процесс все заинтересованные государственные и общественные структуры, обеспечить чёткое межведомственное взаимодействие. Только тогда можно будет говорить о результатах. Национальная комиссия намерена координировать этот процесс.

Ева Ким

Анара Муратова