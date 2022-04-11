Ровное покрытие

В Зайсанском районе регулярно проводят мониторинг по содержанию автодорог.

На этот раз представители проектного офиса «Зайсан – адалдык аланы», отдела контроля качества и приёмки дорог АО «НК «КазАвтоЖол» и Зайсанского районного дорожно-ремонтного участка провели совместный мониторинг по содержанию автомобильной дороги Омск – Майкапчагай – Калжыр – Маркаколь (0-124 км).

Участники группы сообщили, что в соответствии с планом прошлого года подрядчик выполнил покрытие трассы асфальтобетоном (1500 кв. м), заменил каркасы мостов на 123-126 км автомагистрали. Осенью прошлого года благоустроил тротуары и установил дорожные знаки. В этом году, в ближайшие два месяца, на этом участке планируется провести ямочный ремонт.

Ерик Абитов

Зайсанский район