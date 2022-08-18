Ровесники пограничной службы

Ровно 30 лет назад была создана Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Символично в честь юбилейной даты рассказать читателям о ровесниках этого ведомства, которые решили посвятить свою жизнь охране и защите госграницы.

В Пограничном управлении по Зайсанскому району работает немало военнослужащих, появившихся на свет в исторический для пограничной службы страны год. Среди них начальник пограничного отделения «Майкапшагай» капитан Нурсултан Бекен, который вносит значимый вклад в охрану восточной границы Казахстана.

– Меня всегда привлекала эта трудная и интересная профессия. После окончания Академии Пограничной службы КНБ РК в 2014 году я служил в пограничных отделениях имени К. Кайсенова и «Терсайрык», – рассказывает он.

С самого начала своего профессионального пути Нурсултан старался добиваться новых побед, принимая участие в различных соревнованиях. В 2015-2016 годы Нурсултан Бекен занял первое место в составе лучшей поисковой группы Пограничного управления, а в 2017 году – призовое место в соревнованиях на звание лучшей поисковой группы регионального управления «Шығыс».

В списке его достижений также первое место в состязаниях по боевой подготовке в 2017-2018 годы и первое место, которое он завоевал со своей командой по итогам инженерного месячника среди пограничных отделений Департамента Пограничной службы КНБ РК по ВКО. Помимо прочих побед стоит упомянуть и номинацию «Лучший начальник пограничного отделения» Пограничной службы, которой офицер был удостоен в 2020 году.

Весь личный состав, солдаты с большим уважением относятся к капитану и стараются брать с него пример. Ведь он обладает качествами, свойственными настоящим лидерам и хорошим руководителям. Управлять коллективом, успешно поддерживать жизнедеятельность отделения по плечу лишь компетентному и опытному офицеру.

– Моя семья – моё богатство. Именно близкие помогают справляться со всеми трудностями пограничной службы. Неоценимую поддержку мне оказывает жена. Мы растим двух замечательных сыновей, – рассказал Нурсултан.

Ещё один герой нашей статьи – заместитель начальника пограничного отделения «Акжар» капитан Алимжан Кушербаев. Свою карьеру он начал в пограничном отделении «Майкапшагай» Пограничного управления по Зайсанскому району. До нынешнего времени работал на разных должностях. В том числе начальником пограничного отделения «Орталасты», где за время его руководства был проведён ремонт и налажен внутренний порядок.

Много хорошего об Алимжане Кушербаеве, как о человеке преданном служебному долгу, рассказывают те, кто ежедневно служит рядом с ним.

– Он умеет применять на практике теоретические знания, со всей ответственностью подходит к решению поставленных задач и, что немало- важно в нашей работе, находится в тесном контакте с местным населением, – говорят его коллеги.

В числе ровесников пограничной службы республики уроженец городка Эмба Мугалжарского района Актюбинской области, капитан Серикбол Жубанов. Ныне является исполняющим обязанности начальника группы пограничного контроля «Майкапшагай».

– Ещё во время учёбы в средней школе в Актобе я поставил перед собой цель стать военнослужащим, чтобы защищать Родину, – поделился Серикбол Жубанов. – Перед тем как начать службу в Пограничном управлении по Зайсанскому району занимал должность заместителя начальника по воспитательной работе пограничных отделений «Кастек» и «Каргалы» при Карасайском пограничном отряде.

Капитан не раз был удостоен благодарственных писем и грамот от высшего руководства за действия по пресечению и предупреждению незаконных действий и перемещения автозапчастей, валюты, предметов для бытовых нужд без разрешительных документов. Кроме того, он награждён нагрудным знаком «Мінсіз қызметі үшін» ІІІ степени за действия по задержанию нарушителя государственной границы.

В свободное от работы время офицер любит заниматься спортом, а ещё читать книги о психологии, так как считает необходимым в своей профессии уметь разбираться в людях и считывать их эмоции.

Гульжан Естаева

Фото из личного архива героев

Зайсанский район