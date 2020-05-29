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Россыпь волшебного бисера

By Рудный Алтай
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Россыпь волшебного бисера

Жительница села Предгорное Ольга Гладышева утверждает, что вышивка заменяет ей курсы антистрессовой терапии и наполняет позитивом. Недаром работы мастерицы полны ярких красок и выглядят так жизнеутверждающе! 

Свои таланты люди открывают, как правило, под чьим-то влиянием в детстве. В жизни Ольги Анатольевны таким человеком стала бабушка, которая всегда что-то вязала, вышивала. Она же научила внучку всем премудростям рукоделия. Страсть к творчеству, к которому недавно добавилось и вышивание бисером, Ольга передала и своей дочери. 

Мастерица всегда находит время для своего любимого хобби – для нее это источник особой гордости и радости творчества. 

Россыпь волшебного бисера

Учитель начальных классов с 33-летним стажем долгое время проработала в Предгорненской средней школе № 1, сейчас она – воспитатель группы продленного дня в сельской школе-детсаде. 

От малышей она заряжается неуемной энергией и добрым светом, а они учатся у педагога терпению, усидчивости, старательности. Вдохновение на создание новых творческих работ, признается мастерица, появляется только после общения с детьми. 

Разглядывая ее красочные и колоритные работы, не верится, что это не нарисованные картины, а вышитые нитками и бисером. В них представлено все многообразие мира. Среди любимых сюжетов мастерицы – изображения природы и животных. 

Здесь есть полосатые амурские тигры, высокомерные павлины, гордо распушившие свои роскошные хвосты, пара белых лебедей, плывущих по голубой глади воды, бабочки с бархатными крылышками, кажется, вот-вот выпорхнут из тесной рамки и улетят на волю. И еще цветы – умытые утренней росой, благоухают как в летнем саду. 

– Самый популярный материал для ручной вышивки – нити мулине, – рассказывает Ольга. – С их помощью можно создать великолепные картины, украсить орнаментом одежду. В зависимости от того, какой вид ниток использовался для вышивания, одна и та же картина может иметь совершенно разный вид. 

Недавно рукодельница увлеклась вышивкой в ковровой технике. В доказательство этому мы увидели диванные подушки с красными маками и пионами, которые по-хозяйски расположились на мягкой мебели. Россыпь волшебного бисера

 

В ее доме много вышитых картин, но в основном свои творения – а по-другому и не назовешь – она дарит родственникам, знакомым. Каждая вышивка, по словам Ольги Гладышевой – это частичка ее души, которой она делится с окружающими. 

Не так давно для нее любимым хобби стала вышивка бисером. Выбор в пользу одного из самых древних материалов для декоративно-прикладного творчества сделан был неслучайно. Именно искрящийся стеклярус позволяет наиболее полно отобразить всю палитру цветов и оттенков. 

Особое место занимают иконы, вышитые бисером. Переливаясь на свету, они излучают особое тепло, приковывая к себе внимание. Всматриваясь в лики святых, не сразу понимаешь, что перед тобой не простые иконы, исполненные традиционным способом – маслом по дереву, а вышитые бисером, что придает им торжественность и даже некую таинственность. 

На одной из таких работ представлен вечный образ Богородицы с младенцем. С помощью в основном белых и нежно-голубых оттенков стекляруса мастерице удалось передать всю полноту красоты материнства. Вообще, для Ольги Анатольевны белый цвет является символом чистоты и первозданности, воплощением единения человека и природы. 

Она признается, что медитировать в царстве идеального стекляруса для нее – особое наслаждение. 

– Бисер – это удивительный материал! – уверяет Ольга Гладышева. – Когда он лежит в кучке – он одного цвета. Когда начинаешь вышивать – он меняет оттенок. Возьмешь его в руки – ощущения необыкновенные. Эти крохотные бусины и успокаивают, и тонизируют одновременно. 

Какой именно бисер выбрать – решает сама рукодельница. Когда есть место для полета фантазии, женщина становится настоящим творцом. 

Россыпь волшебного бисера

Вначале она строго придерживалась приложенных инструкций и использовала бисер только предложенных цветов. Потом начала самостоя
тельно подбирать цветовую гамму. 

– Картинку необязательно вышивать в точном соответствии с рекомендациями. Можно, к примеру, взяв более яркие цвета, превратить пасмурный день в искрящийся, солнечный. 

Занятие это благородное и отчасти магическое. Это неудивительно: «колдовать» над своим произведением приходится не день и два – недели, а иногда и месяцы. Готовая работа несет особую энергетику. Создается она не только изображением, но и временем, силами и настроением, которые вкладываются в каждую из них. 

Чтобы вышивать крошечными стеклянными бусинками, нужны усидчивость и терпение. Да и подбор стекляруса по цвету в схеме рисунка – процесс трудоемкий. Но, как говорит вышивальщица, глаза устают, тело немеет от напряжения, но руки знают свое дело, а душа радуется – еще чуть-чуть и появится на ткани заветный образ! 

В ее коллекции уже десятки работ, но мастерица останавливаться на достигнутом не собирается. Благо, поле для претворения авторских идей в жизнь необозримо. 

Процесс вышивки вдохновляет, считает Ольга Анатольевна, отвлекает от мирской суеты, приводит мысли в порядок и дает душевный покой. Причем, освоить это искусство может любой, было бы желание и немного усидчивости. 

– Говорить о пользе рукоделия можно бесконечно, – улыбается она. – Но гораздо лучше после трудового дня взять иголку с ниткой, крючок или спицы – и начать творить. Проблемы забудутся как по волшебству. Проверьте! 

Бахыт Сарсембаева 

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