Россыпь детских фантазий

Каждую неделю юные жительницы областного центра с нетерпением ждут субботу, чтобы скорее отправиться в Восточно-Казахстанскую областную детско-юношескую библиотеку (ВКОДЮБ). Однако не только за новой книгой, но и на занятия кружка «Весёлая бусинка».

Современная библиотека – это не только книги. Сегодня это культурно-досуговый центр, где каждый найдёт занятие по душе. Не является исключением и ВКОДЮБ. Мы регулярно сообщаем читателям газеты «Рудный Алтай» об интересных мероприятиях, которые проходят в её стенах. В этом материале расскажем о ещё одной инициативе библиотеки – кружке бисероплетения «Весёлая бусинка».

– Мы задумались, чем можно удивить наших юных читателей, – говорят сотрудники. – Решили открыть творческий кружок, стали искать людей, которые могли бы поделиться с ребятами своим опытом и научить их чему-нибудь новому и полезному. Нашу инициативу поддержала Анастасия Ли. Она является другом и волонтёром нашей библиотеки. Так появилась «Весёлая

бусинка».

Отметим, что бисероплетение выбрано не случайно. Этим видом рукоделия Анастасия Ли увлекается уже больше десяти лет. Она знает все секреты мастерства и с радостью делится ими со своими ученицами.

Вместе с руководителем девочки постигают азы рукоделия, а безграничный полёт фантазии даёт возможность придумывать что-то новое. С каждым занятием повышается уровень, усложняется техника создания изделий. Если на первых занятиях юные рукодельницы старались хотя бы не растерять весёлые бусинки, то сейчас с лёгкостью могут сплести любое украшение – кольцо, бусы, браслет или серьги. Причём не только себе, но и в подарок маме или подружке.

– Занятия позволяют раскрывать творческий потенциал, формируют эстетический вкус и мировоззрение, развивают мелкую моторику рук, усидчивость и терпение, – отмечает Анастасия Ли. – Занимаемся уже четвёртый месяц, радует, что с каждым занятием увеличивается количество желающих познакомиться с бисероплетением, совершенствуются навыки. Радуюсь успехам моих учениц, это меня вдохновляет.

Насколько этот процесс нравится детям, лучше всего говорят их эмоции. Внимательно выслушав руководителя кружка, они принимаются за дело: кропотливо нанизывая на леску бусинку за бусинкой, плетут авторские изделия. Здесь важно сосредоточиться на процессе, не пропустить детали, и тогда обязательно всё получится, если не с первого раза, то со второго точно – Анастасия Анатольевна рядом и всегда

подскажет.

Ключевой момент – украшение готово, юные рукодельницы с удовольствием начинают примерять, показывать сначала друг другу, а потом своим родителям, рассказывая, как интересно они провели время на занятии и что им ещё нужно купить бисер. Ведь творческий полёт детской фантазии безграничен…

– Мне нравится ходить на бисероплетение, ведь это не только интересное занятие, но и возможность создать вещь для себя и своих друзей, – делится впечатлениями одна из юных читательниц, Милана Самсонова. – Здесь я учусь терпению и настойчивости, развиваю фантазию. Думаю, занятия в кружке понравятся девочкам, которые любят необычные украшения.

Как отмечают сотрудники Восточно-Казахстанской областной детско-юношеской библиотеки, посещать кружок могут все желающие, кому интересно такое направление творчества, как бисероплетение, или кто хочет найти новых друзей.

Александра Исаева

Фото предоставлено ВКОДЮБ