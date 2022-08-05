Россыпь бисерных фантазий

Днём Павел Иванов – руководитель центра компетенций в области машиностроения Восточно-Казахстанского технического университета имени Д. Серикбаева, а по вечерам он создаёт великолепные фигурки из бисера.

Наш герой занимается бисероплетением уже на протяжении пяти лет. Идея взяться за новое хобби появилась спонтанно – предложила жена. Она купила книгу со схемами и дала остатки бисера, из которого собиралась плести украшения, колье и бусы.

Постепенно Павел Петрович втянулся, хобби начало приносить заработок. Теперь семья вместе посещает ярмарки мастеров, где предлагает посетителям вязаные изделия и фигурки из бисера.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

В молодости творчество не особо интересовало нашего героя. На первом месте стояли спорт и учёба, кроме того он занимался коллекционированием фантиков и марок. Окончив МГТУ имени Н. Э. Баумана, он приехал работать инженером на Ульбинский металлургический завод. Потом вышел на пенсию, и только спустя два года появилась тяга создавать что-то своими руками. Теперь он не только руководитель центра компетенций в области машиностроения ВКТУ имени Д. Серикбаева, но и коллега по творчеству для своей жены. Признаётся, что об интересном увлечении знают только знакомые, для студентов эта страница его жизни закрыта.

От маленьких фигурок по схемам наш герой перешёл к более объёмным работам. Первым таким изделием стали цветы. Он создавал букеты из роз и маков.

– Сначала использовал книжку, потом смотрел схемы в Интернете. Надо же было решать, что дальше хочу делать. Какие-то схемы приемлемые, какие-то самому приходится делать. Это и цветы, и покемоны. У павлинов совмещал две схемы для красивого хвоста и самого силуэта, – признаётся мастер.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ

В доме у семьи есть сразу несколько творческих уголков: у жены – кресло, где она вяжет, а у него – стол с бисером и нужной фурнитурой. Чаще всего супруги работают только когда появляется свободная минутка. К творчеству они приобщили и дочь. Она занимается фигурками – лепит из термопластмассы. Павел Петрович отшучивается, говоря, что в семье чёткое разделение по материалам: незачем повторять друг за другом, у каждого должно быть своё.

– Самый приятный момент – когда твоя продукция востребована, и ты делаешь что-то новое. Конечно, легче повторять уже готовые схемы, руки наработаны, но всё-таки больше удовольствия получаешь от «свежего» изделия, – делится он.

Начинать что-то новое – всегда энергозатратный процесс. Порой готовая фигурка получается не такой, как планировалась изначально, и приходится её распускать. В этом главная сложность – тяжело признавать, что результат не оправдывает потраченного времени. Но Павел Петрович не унывает и переделывает изделие заново.

Кроме того, к созданию каждой фигурки он подходит основательно, изучает, что будет интересно для современных детей, потому что в первую очередь ориентирует свои изделия именно для маленьких ценителей прекрасного. Взрослых, кому интересны фигурки из бисера, немного. Чаще всего они украшают такими миниатюрами чехол для телефона или используют как брелок. Ребёнку же интересно поиграть с игрушкой, бывает, что иногда её из рук не выпускает.

На столе у мастера можно встретить смешариков, покемонов, фигурки животных и растений…

– Мне неважно, что именно я делаю, главное, чтобы конечный результат оказался хорошим. Я хотел сделать паука – паук получился. А вообще, ориентируюсь на детей. Раз они интересуются покемонами, то делаю их. Кому-то нужна кошечка или обезьянка. Многим нравятся лемуры – у них красивый полосатый хвост и лапы с мордочкой интересные, – увлечённо рассказывает Павел Петрович.

Все изделия для мастера одинаково любимы. Он сравнивает их с детьми, которых от начала до конца бережно создаёт, а потом передаёт в заботливые руки.

ТРУДНОСТИ БИСЕРОПЛЕТЕНИЯ

Хороший бисер обходится недёшево. Его тяжело использовать для маленьких изделий, потому что тогда цена вырастет в несколько раз. С более дешёвым материалом работать не легче: из-за неровности материала надо тщательно отбирать одинаковые бусины. Особенно это касается браслетов – из такого материала практически невозможно их сделать.

Найти фурнитуру и материалы для основы изделий тоже непростое дело. В отделах для рукоделия проволока дорогая, фурнитура и необходимые размеры бусин для основы не всегда есть в наличии.

– В творчестве всё меняется: что-то нравится, что-то нет. Когда занимался плетением деревьев, то делал стволы в технике папье-маше, основу для декоративных яиц изготавливал так же. Разный размер бисера тоже вносит коррективы. Иногда вместо 12 бусин получается набрать только десять или восемь, потом схема меняется – строишь картинку изделия у себя в голове. Приходится импровизировать для хорошего результата, – сетует наш собеседник.

У мастера своя технология – для надёжности он переплетает бисер с разных сторон. Чтобы вышло симметрично, приходится включать смекалку.

Кроме того, необходимо отвлекаться, чтобы не испортить зрение. Однако порой Павел Иванов настолько погружается в процесс, что об отдыхе и не вспоминает.

Сейчас в основном он создаёт браслеты. Оставлять инвентарь без присмотра небезопасно, иначе ему найдут применение домашние животные. Браслеты же плетутся на станке, который можно спокойно убрать на полку. Сейчас мастер работает над созданием коллекции «12 знаков Зодиака». Надписи выбираются по желанию. Главное здесь – опираться на алфавит и правильное соотношение бисера. Если надпись короткая, то можно сделать какие-то элементы декора: узор, сердечки, ромбик. Цветовую гамму Павел Петрович подбирает методом проб и ошибок: выбирает четыре-пять ярких цветов, а потом смотрит, сочетаются ли они.

– На заказ их делаю даже взрослым. Однажды попросили написать «Наташенька». Браслет получился длинным, но работать было интересно. За годы творчества интересных случаев было немало, – вспоминает он.

ПОЧЕМУ ЯРМАРКИ?

С такими мероприятиями Павел Иванов познакомился благодаря жене, потом вступил в творческое объединение «Белая сова». Многие покупатели уже стали постоянными. Кто-то даже постепенно собирает коллекцию изделий. К мастеру часто подходят девочки со словами благодарности, говорят, что его творчество вдохновило их заниматься бисероплетением.

– На таких традиционных ярмарках народа много. В основном приходят с детьми, потому что им нравится что-то выбирать, трогать, учиться делать самим. Каждый раз слышим в свой адрес от посетителей: «Ой, как красиво», – рассказал мастер.

Сначала у него была идея популяризировать бисероплетение среди молодёжи, набрать учеников, но быстро пришло понимание, что такое хобби подойдёт не каждому. Во-первых, это большая нагрузка на зрение. Во-вторых, занятие требует усидчивости, концентрации внимания и импровизации.

Сейчас проблематично выделить время на любимое занятие, но мастер делится, что уже слишком втянулся, теперь хочется просто сесть и что-нибудь сделать своими руками. Павел Петрович вспоминает, что перед Годом петуха фигурки символа года разбирали, даже заказывали заранее все – и мастера, и посетители ярмарок. Следующий год будет Годом кролика, поэтому мастер уже сейчас продумывает схемы и образы будущих сувениров.

Алина Горбунова

Фото из архива Павла Иванова и Аяужан Утеулиновой