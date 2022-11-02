Правопорядок

Роковые раки

02.11.2022
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В ВКО продолжается ОПМ «Браконьер». Благодаря бдительности полиции в Курчумском районе удалось предотвратить контрафактный провоз раков на сумму свыше двух миллионов тенге.

В ходе республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер» внимание стражей порядка привлёк автомобиль, следовавший из сельского округа Куйган в Усть-Каменогорск.

– При проведении проверки на переправе Кызыл ту сотрудники ГПП ОМПС Курчумского района остановили автомобиль, которым управлял 34-летний местный житель, – рассказали в пресс-службе областного департамента полиции. – Как выяснилось, мужчина перевозил раков без разрешительных документов. Полицейские обнаружили в машине около 6320 живых раков весом свыше 364 килограммов.

В инспекции Курчумского района сообщили, что сумма ущерба составила порядка 2 014 000 тенге.

– Мужчина сообщил, что раков купил у пятерых ранее не знакомых мужчин, которые на момент совершения сделки были в масках, – комментирует первый заместитель начальника ДП ВКО Думан Кожахметов. – После, погрузив товар в автомобиль своего зятя, нарушитель направился в Усть-Каменогорск, где по пути и был задержан. В отношении злоумышленника начато досудебное расследование по части 1 статьи 335 Уголовного кодекса РК.

В департаменте полиции напомнили, что ОПМ «Браконьер» продлится до 19 ноября текущего года.

Лилия Дроздова

Фото из открытых источников

02.11.2022
906

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